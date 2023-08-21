Только за деньги: кто будет транслировать бой Усик – Дюбуа в Украине и сколько будет стоить просмотр

Украинский боксер Александр Усик 26 августа проведет защиту своих чемпионских поясов против британца Даниэля Дюбуа. Этот бой будет доступен для просмотра в Украине онлайн.

Бой Усик – Дюбуа состоится в польском городе Вроцлав на ринге футбольной арены Tarczyński. В этом бою Усик будет защищать свои чемпионские пояса по версии IBF, WBA, WBO, IBO и The Ring в тяжелом весе.

Достойно внимания Усик – Дюбуа: в Украине чемпионский бой эксклюзивно покажут только на одном канале

Организаторы сражения решили, что на территории Украины и Польши поединок будет эксклюзивно показывать медиасервис Megogo. Бой станет главным событием масштабного боксерского шоу под эгидой K2 Promotions.

В андеркарде боксерского шоу зрителей ждет бой чемпиона WBO International Дениса Беринчика, который будет защищать титул в противостоянии с боксером из Швеции Энтони Игитом. Еще один титульный поединок проведет Дмитрий Митрофанов с британцем Хамзой Ширазой. На кону – титул WBC Silver в среднем весе, принадлежащем Ширазу.

Кроме того, в этот вечер в ринг выйдут Василий Чеботарь, Ярослав Харцыз, Федор Черкашин, Даниэль Лапин, Александр Соломенников и другие.

Также Megogo в кооперации с К2 Promotions планирует организовать студию с места происшествия.

Сколько стоит посмотреть бой Усик – Дюбуа в Украине на Megogo

Посмотреть событие на Megogo в Украине можно будет по подпискам "Легкая", "Оптимальная", "Максимальная" или "Спорт". Трансляция будет доступна в разделе "Спорт", на канале "MEGOGO Гонг" и в отдельном поп-ап канале.

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Месячная стоимость подписки "Легкая" – 129 гривен. В него входят 295 каналов и более 10 тысяч фильмов. И будет возможность посмотреть бой Усик – Дюбуа.

Подписка "Оптимальная" стоит 199 гривен в месяц. Сюда входят уже 370 каналов, а также трансляция матчей сборной Украины по отбору на Евро-2024.

Для подписчиков "Максимальной" (299 гривен в месяц) доступно 395 каналов, более 15 тысяч фильмов, а также немалый "спортивный пакет" – матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций, отбора на Евро-2024, национальные чемпионаты, единоборства и т.д.

Для любителей только спортивных каналов есть возможность выбрать подписку "Спорт" за 199 гривен в месяц, куда водят всего 35 спортивных каналов.

Бой Усик – Дюбуа ожидается около 23:00 по киевскому времени. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию боя Усик – Дюбуа. Также на сайте будут опубликованы результаты боя и видео лучших моментов этого противостояния.