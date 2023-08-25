Усик – Дюбуа: официальные результаты взвешивания перед чемпионским боем

Украинский боксер Александр Усик и его соперник Даниэль Дюбуа провели официальную церемонию взвешивания перед сражением, которое состоится 26 августа.

Усик и Дюбуа выступают в тяжелом весе, в котором соревнуются боксеры с весом более 90,2 килограмма. Следовательно, у них нет нужды вкладываться в лимит.

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Усик при взвешивании показал вес в 100,2 килограмма.

Его соперник Даниэль Дюбуа показал на весах 105,8 килограмма.

После этого боксеры провели еще одну дуэль взглядов. Она стала последней перед сражением обоих боксеров.

Бой Усик – Дюбуа состоится в субботу, 26 августа, на Tarczyński Arena в польском Вроцлаве.

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В этом бою на кону будут чемпионские титулы по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в тяжелом весе, принадлежащих Усику.