Дюбуа может не стать следующим соперником Усика: Хргович не прочь подраться против украинца

Обязательный претендент на пояс IBF сверхтяжелого веса Филипп Хргович прокомментировал возможное сражение против Александра Усика. Однако этот поединок не является приоритетом украинского боксера.

Дэниел Дюбуа является обязательным претендентом от WBA Александра Усика. Однако хорват не исключает, что выйдет в ринг против Александра Усика, у которого не сложилось с боем за абсолют против Тайсона Фьюри. Британец в последний момент ушел от встречи с украинским чемпионом.

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Хргович: Ходит много разговоров о том, что я следующий в очереди

Но не всё так гладко. Дюбуа может не успеть восстановиться для поединка с Усиком. Дэниел еще в декабре 2022-го повредил связки колена в поединке против Кевина Лерена. Поэтому в следующем бою Усик может сразиться против Хрговича.

Я не разочарован, потому что есть правила. WBA стоит передо мной, сейчас их очередь. Итак, я не расстроен, но есть большая вероятность того, что Дюбуа не восстановился после своей травмы. Ходит много разговоров о том, что я следующий в очереди. Посмотрим. Я думаю, что пока ничего не подписано. Может быть, я буду следующим претендентом. Посмотрим, что случится с этим поединком. Но я не разочарован,

– сказал Хргович.

Ранее Усик рассказывал, что поединок против Дюбуа мог состояться 29 апреля. Именно в этот Александр должен был побиться против "Цыганского короля". Однако из-за травмы бой может отложиться на другой срок.

Украинец не исключает, что встретится с Дюбуа в конце лета 2023 года. Всё зависит от того, сколько времени будет восстанавливаться британец. Усик готов подраться против Дэниеля даже в родной для соперника стране.

Любопытно! В общем на профессиональном ринге Дюбуа провел 20 поединков, в которых он одержал 19 побед.

Сейчас Усик успевает как побыть за границей, так и вернуться в Украину, чтобы помочь украинскому народу и армии. Также Александр