Усик – Дюбуа: в Украине чемпионский бой эксклюзивно покажут только на одном канале

Украинский боксер Александр Усик 26 августа проведет защиту своих чемпионских титулов в бою против Даниэля Дюбуа. На территории Украины поединок будет эксклюзивно показывать медиасервис Megogo.

В этом бою Усик будет защищать титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO и The Ring в тяжелом весе. Даниэль Дюбуа же является обладателем титула "регулярного" чемпиона мира по версии WBA.

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Бой станет главным событием масштабного боксерского шоу во Вроцлаве на Tarczyński Arena в польском Вроцлаве (следует отметить, что на этом же стадионе 9 сентября свой матч проведет и сборная Украины по футболу, а их соперником будет сборная Англии).

В андеркарде боксерского шоу зрителей ждет бой чемпиона WBO International Дениса Беринчика, который будет защищать титул в противостоянии с боксером из Швеции Энтони Игитом. Еще один титульный поединок проведет Дмитрий Митрофанов с британцем Хамзой Ширазой. На кону – титул WBC Silver в среднем весе, принадлежащем Ширазу. Даниэль Лапин сразится против немца Аро Шварца за титул IBO Continental в полутяжелом весе.

Кроме того, в этот вечер в ринг выйдут Василий Чеботарь, который сразится с опытным испанским боксером колумбийского происхождения Джоэлем Хулио. Также ожидаются бои Ярослава Харциза, Федора Черкашина, Александра Соломеникова и других.

На территории Украины и Польши поединок будет эксклюзивно показывать медиасервис Megogo. Посмотреть бои в Украине можно будет за подписками "Легкая", "Оптимальная", "Максимальная" или "Спорт". Трансляция будет доступна в разделе "Спорт", на канале "Megogo Гонг" и в отдельном поп-ап-канале, который появится на сервисе в день происшествия.