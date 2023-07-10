Усик и Дюбуа провели первую дуэль взглядов перед чемпионским боем – видео

Чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO и The Ring в тяжелом весе Александр Усик провел традиционную дуэль взглядов со своим будущим соперником – "регулярным" чемпионом мира по версии WBA Дэниелем Дюбуа.

Александр Усик и Даниель Дюбуа проведут бой 26 августа на Tarczyński Arena Wroclaw в Польше.

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10 июля боксеры провели совместную пресс-конференцию в Варшаве. А после общения с журналистами провели и дуэль взглядов. Боксеры вели себя вполне адекватно – без провокаций. Дюбуа первым отвел взгляд.

Дуэль взглядов Усика и Дубюа – смотрите видео

Стоит отметить, что именно в Польше 7 лет назад Александр Усик начал свой молниеносный путь к титулу абсолютного чемпиона в крузервейте, завоевав пояс чемпиона мира WBO в поединке с его обладателем – поляком Кшиштофом Гловацким.