Усик дебютировал за Полесье и чуть не забил гол первым касанием мяча: фото и видео с матча

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF в тяжелом весе Александр Усик дебютировал в футболе. Украинский боксер вышел на футбольное поле в матче Полесье – Верес.

Победный матч Усика

Усик остался в запасе Полесья на товарищеский матч против Вереса на турнире Winter Cup, сообщает 24 канал.

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Боксер вышел на футбольное поле на 77-й минуте игры, заменив нападающего Филиппа Будковского.

Чуть ли не первым прикосновением к мячу Усик мог отличиться в воротах Вереса. Житомирский клуб провел атаку правым флангом и Александр получил пас в штрафной.

К счастью, для Вереса, боксер не попал по мячу с близкого расстояния к воротам.



Усик чуть не забил гол за Полесье / Скриншот

В течение матча Александр сделал еще несколько успешных касаний мяча и даже разогнал атаку Полесья, которую Верес остановил ценой фола.

В итоге Полесье отстояло преимущество и выиграло матч со счетом 2:1.

Следующую игру команда Усика проведет 7 февраля против Черноморца. Также в рамках турнира житомирский клуб встретится с "Металлистом".

Смотрите обзор второго тайма и видео дебюта Усика