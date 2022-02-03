Усик давно мечтал сыграть за профессиональный клуб: дебют боксера в футболе откладывается

Александр Усик дебютирует в футболе на турнире Winter Cup в Турции. Боксер воплощает давнюю мечту в реальность.

Усик: буду стараться и выкладываться

Непобедимый украинский боксер рассказал, что замечательное предложение Полесья позволило ему воплотить детскую мечту в реальность. Александр Усик признался, что очень сильно мечтал одеть футболку клуба, который играет в профессионалах.

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Чемпион мира рассказал о предложении президента Полесье Геннадия Буткевича. Владелец житомирского клуба открыл боксеру занавес о небольшом проекте, который заинтересовал Усика.

Сначала сказал, как к этому отнесется тренер и команда. Я из другого вида спорта, и то, что иногда играю в футбол или играл в него в детстве, это не значит, что смогу выйти и показать какой-то класс. Однозначно, что я буду стараться и выкладываться. Это же командный вид спорта, все зависит от ребят,

– заявил Александр Усик.

Перенесенный дебют Усика

Украинский боксер должен был дебютировать в составе Полесье уже 3 февраля. Однако дебют отложился. Матч Winter Cup был перенесен на один день (4 февраля). Об этом сообщил директор каналов Футбол 1/2/3 Александр Денисов.

Поэтому поединок Полесье – Верес состоится 4 февраля в 15:00.