"Усик рано ляжет спать": обнаглевший китаец грозится разобраться с украинским боксером

Чжан Чжилей не сомневается в своей победе над Александром. Он считает, что две его победы над Джошуа не следует оценивать как достижение.

В августе этого года Александр Усик провел удачную защиту поясов WBA, WBO и IBF, нокаутировав Даниэля Дюбуа. Это открыло перед украинцем путь в бой за абсолют.

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Усик остается крузервейтером, – Чжилей

Усик уже подписал контракт на поединок с Тайсоном Фьюри, которому принадлежит пояс WBC. Встреча должна пройти в начале 2024 года. Также одним из вероятных соперников Александра рассматривался Чжан Чжилей.

Китаец высказался о возможном бою против Усика. Он видит в украинце крузервейта. обесценивает его победы над Энтони Джошуа и обещает быстро с ним разобраться.

Усику есть, что доказывать в тяжелом дивизионе. Джошуа был на спаде, когда Александр с ним дрался, поэтому эти победы еще ничего не означают. Получить три пояса нелегко, но он поднялся с крузервейта и все еще остается крузервейтером. Так что если мы выйдем вместе на ринг, он рано ляжет спать. Китаю нужен этот поединок. Вся страна нуждается в таком спортивном мероприятии высокого уровня. Китаю понравится, если Усик согласится там драться,

– заявил Чжилей.

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Кто такой Чжан Чжилей

Отметим, что Чжан является временным чемпионом по версии WBO. Это делает его потенциальным соперником Усика в случае победы над Фьюри. За свою карьеру китаец провел 28 поединков – 26 побед, одна ничья и поражение.

В последних двух боях Чжилей победил Джо Джойса, а перед этим уступил Филиппу Хрговичу, который также является потенциальным оппонентом Усика. К слову, у Александра идеальная статистика – 21 победа в 21-м бою.