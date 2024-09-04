Людмила Киченок пробилась в полуфинал US Open и переписала историю украинского тенниса

Во вторник, 3 сентября, на Открытом чемпионате США по теннису состоялись матчи 1/4 финала. В одном из них в парном разряде Людмила Киченок с Аленой Остапенко противостояли дуэту Анны Данилиной и Ирины Хромачевой.

Анна Данилина / Ирина Хромачева – Людмила Киченок / Алена Остапенко 0:2 (6:7, 4:6)

Это был первый очный поединок между соперницами. Он длился один час 47 минут и закончился победой украинско-латвийской пары, пишет 24 Канал.

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Первый сет начался сразу же с брейка, который в свой актив записали Данилина и Хромачева. Они удерживали преимущество до шестого гейма, в котором Киченок и Остапенко смогли отыграть гандикап.

В дальнейшем оппонентки выигрывали свои подачи, поэтому все решалось на тай-брейке. В нем украинско-латвийский дуэт сыграл гораздо убедительнее и одержал победу – 7:2.

Во второй партии теннисистки также доминировали во время своих подач. Только в седьмом гейме были брейк-поинты и с восьмой попытки Остапенко и Киченок все же смогли сделать брейк, который стал единственным в сете.

Смотрите видеообзор матча Данилина / Хромачева – Киченок Л. / Остапенко

Важно. Эта победа стала исторической для Людмилы Киченок. Она первая украинская теннисистка, которая дошла до полуфинала в парном разряде на всех турнирах серии Grand Slam.

Отметим, что в полуфинале соперницами украинско-латвийской пары станут представительница Тайваня Чан Хао-Чин и "нейтральная" Вероника Кудерметова. Матч состоится 4 сентября и начнется не ранее 22:00.