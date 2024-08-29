Есть вопросы к организаторам: Костюк возмутилась присутствием российских флагов на US Open

В Нью-Йорке 26 августа начался Открытый чемпионат США по теннису. Во время матчей на турнире неоднократно были замечены болельщики с российскими и белорусскими флагами, невзирая на запрет от организаторов.

Когда же они появляются на трибунах, то никто не выгоняет нарушителей и даже не заставляет их убрать символику. На это отреагировала первая ракетка Украины Марта Костюк.

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Ситуация должна измениться

Она прокомментировала такие провокационные действия от болельщиков "нейтральных" спортсменов. Украинская теннисистка сообщила, что много раз отмечала это, однако на большинстве турниров обращение к организаторам не меняет ситуацию.

"Это удивительно для меня. Это все равно российкий, белорусский флаг, даже игроки этих стран здесь не играют. Мне кажется, это ненормально, что им разрешают. Как был скандал на Australian Open в прошлом году – это не окей, особенно символика этих стран, мне кажется, должна быть запрещена.

Очень трудно на это повлиять, могу сказать по своему опыту. Организаторам нужно быть максимально дипломатическими, и их не интересует, что мы переживаем или же наши эмоции. Такая жизнь, надо выкручиваться из этого",– сказала Костюк.

К слову. 28 августа Марта Костюк в 1/32 финала победила Гарриет Дарт на US Open-2024. Это была ее вторая победа на турнире.

Отметим, что в третьем круге американского "мейджора" первая ракетка Украины будет встречаться с Эммой Наварро. Матч состоится 30 августа.