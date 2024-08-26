Черная серия продолжается: Ястремская вылетела с US Open, потерпев четвертое подряд поражение

В понедельник, 26 августа, начались соревнования на Открытом чемпионате США по теннису. В одном из матчей Даяна Ястремская встречалась с немкой Юле Нимаер.

Юле Нимайер – Даяна Ястремская 2:1 (6:4, 6:7, 6:4)

Это была первая очная встреча между соперницами. В очень равном поединке, к сожалению, третья ракетка Украины потерпела поражение, сообщает 24 Канал.

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В первом сете обе соперницы, хоть и не без проблем, но защищали свою подачу. Единственным исключением стал седьмой гейм, в котором представительница Германии уверенно сделала брейк, отдав Даяне лишь один розыгрыш.

Во второй партии обе теннисистки снова со старта стабильно начали выигрывать геймы на своих подачах и это продолжалось до счета 4:3. После этого Ястремская под ноль сделала брейк и выходила подавать на сет.

Украинка не реализовала два сетбола, а затем поставила себя в совсем затруднительное положение. Она проигрывала 5:6 с брейком, но смогла продемонстрировать характер и перевела партию на тай-брейк, где победила со счетом 7:3.

Все решалось в третьем сете. Он начался не лучшим образом для Даяны и уже в середине партии третья ракетка Украины уступала 1:4. Одесситке удалось догнать немку, но финишный отрезок остался за Нимаер.

В течение матча Даяна Ястремская сделала 6 эйсов при 9 двойных ошибках, реализовала лишь 3 из 16 брейк-поинтов и выиграла 11 из 16 геймов на своей подаче.

К слову. Это поражение стало четвертым подряд для третьей ракетки Украины. Последний раз Ястремская побеждала в первом круге Олимпиады-2024.

Отметим, что всего Украину на US Open в одиночном разряде представляют семь теннисисток. Элина Свитолина уже пробилась в следующий раунд, одолев в непростом поединке Марию Лурдес Карле, а еще пять украинок сыграют свои матчи позже.