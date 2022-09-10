Определились финалисты US Open: кто сразится за титул первой ракетки мира

Стали известны финалисты мужского розыгрыша в одиночном разряде на US Open-2022. Титул между собой разыграют норвежец Каспер Рууд и испанец Карлос Алькарас.

Кто сыграет в финале

Для обоих теннисистов это будет первый финал в карьере на US Open. Рууд по пути к 1/2 прошел Маттео Берреттини, а Алькарас в предыдущем раунде одолел другого итальянца Янника Зиннера, пишет 24 канал.

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В полуфинале норвежец сыграл с россиянином Кареном Хачановым.

Рууд в четырех сетах одолел россиянина. Седьмая ракетка мира за три часа и три минуты совершила 10 эйсов и одну двойную ошибку. Норвежец уступил только в третьем сете, одержав победу в других трех партиях.

А испанец сошелся в противостоянии с американцем Франсисом Тиафо, в 1/8 финала сенсационно выбившим из турнира Рафаэля Надаля. Вот здесь уже был действительно интересный и напряженный матч. Теннисисты провели на корте 4 часа и 22 минуты, две партии заканчивались на тайбрейке. В заключительном сете испанец сделал три брейка, которые вывели его в финал.

Отметим, что в финале Алькарас и Рууд сразятся не только за титул US Open, но и за звание новой первой ракетки мира.

Финальный матч между Руудом и Алькарасом состоится 11 сентября. Начало игры – в 23:00 по Киеву.

Ранее определились финалистки US Open в женском турнире. За титул сыграют первая ракетка мира Ига Швентек и финалистка Уимблдона в этом году Онс Жабер.