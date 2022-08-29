Дебют мечты: 20-летняя украинка Дарья Снигур выбила из US Open бывшую первую ракетку мира

Киевлянка впервые в карьере поехала на турнир Grand Slam и в первом же матче совершила сенсацию. Жертвой Дарьи Снигур стала титулованная Симона Халеп.

Симона Халеп – Дарья Снигур 1:2 (2:6, 6:0, 4:6)

Сегодня, 29 августа, стартовал последний турнир Grand Slam в этом году. На корты US Open выйдет пять представительниц Украины.

Пять украинок сыграют на US Open: кто представит Украину, кто соперники и когда матчи

В понедельник стартуют два из них. Главной сенсацией дня можно назвать победу Дарьи Снигур в матче против румынки Симоны Халеп.

Оппонент украинки сейчас идет на седьмой позиции в рейтинге WTA, а в 2017 году была первой ракеткой мира. На ее счету есть триумфы на Ролан Гаррос и Уимблдоне.

Впрочем, Снигур уверенно одолела титулованную соперницу, хотя и отдала ей вчистую один сет. Более того, Дарья не дала Симоне сделать ни одного эйса.

Как Дарья Снигур отреагировала на победу:

История успеха Снигур

Кстати, для Снигур это дебют на турнирах Grand Slam. На US Open девушка прошла через квалификацию, а в рейтинге WTA она занимает 124-е место.

Следующей соперницей украинки станет полячка Магдалена Фрех или канадка Ребекка Марино. Напомним, что завтра, 30 августа, на корты Нью-Йорка выйдут три представительницы Украины: