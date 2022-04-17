Уровень мужества зашкаливает: почти вся команда Прикарпатья пошла воевать против оккупантов

Все больше людей футбольного мира вступают в ряды ВСУ. Ивано-Франковское Прикарпатье показало настоящий пример мужества.

Защищают страну не только на футбольном поле

Почти все футболисты Прикарпатья пополнили ряды украинской армии. К ней также присоединили тренеры команды, представляющей Первую лигу Украины.

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14 игроков и наставники клуба приняли присягу на верность украинскому народу. Очень сильный и патриотический поступок Ивано-Франковской команды.

Боялись не то, что служить, а больше – чтобы не мешать здесь, потому что в армии профессионалы своего дела. Они хорошо знают, чем заниматься. Это как взять в профессиональную команду футболиста из района, он сначала будет только мешать. Так же и взять футболиста в армию, ничего не умеющего. Но когда нам военкомат объяснил, что нас будут постепенно готовить, то мы приняли решение и вступили в ВСУ,

– рассказал игрок Василий Цюцюра.

Первую часть сезона Прикарпатье закончило на 7 месте в турнирной таблице Первой лиги Украины. За 20 туров клуб получил 28 очков.

Недавно ветераны Прикарпатья стали бронзовыми призерами "Кубка помощи Украине", который состоялся на полях клубной Академии футбольного клуба Рух Львова.

Отметим, что в рядах ВСУ уже служат бывший наставник Зари Юрий Вернидуб, покинувший успешную работу в молдавском Шерифе, футболист Колоса Андрей Богданов и многие другие представители спортивного мира.