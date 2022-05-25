Правительство Великобритании приняло решение о продаже Челси Абрамовича
Источник:Sky Sports
Российский олигарх Роман Абрамович, владелец футбольного клуба "Челси", получил разрешение британского правительства продать клуб. На "синих" довольно быстро нашелся вероятный покупатель в лице консорциума Тодда Боли.
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Тодда Боли предложил 5 миллиардов евро за покупку права собственности на лондонский клуб. Русский владел клубом 19 лет.
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Ключевым условием относительно возможного соглашения было неполучение бывшим владельцем лондонского клуба никакой денежной выгоды от продажи, в то время как вырученные средства должны отправиться на решение текущих проблем Украины, страдающей из-за агрессии России.
Правительство Великобритании лично контролирует этот процесс. Министерство культуры Надин Доррис — в конечном итоге сообщила об одобрительном ответе на запрос о приобретении Челси со стороны Тодда Боли.
Минувшей ночью правительство выдало лицензию, позволяющую продать Челси. Учитывая санкции, которые мы ввели против тех, кто связан с Путиным, и его кровавым вторжением в Украину, долгосрочное будущее клуба может быть обеспечено только новым владельцем,
– подчеркнула она.
"Мы довольны, что выручка от продажи не принесет пользы Роману Абрамовичу или другим лицам, которые попали под санкции. Я хочу поблагодарить всех, особенно чиновников, которые без устали работали, чтобы поддерживать клуб в непростое время и обеспечить возможность этой продажи, защищая болельщиков и футбольную сообщество", – добавила министерша.
Что известно о новом владельце Челси
- Тодд Боэли – американский бизнесмен, инвестор и филантроп. Он является соучредителем холдинговой компании Eldridge Industries. Forbes оценивает его состояние в 4,5 миллиарда долларов.
- Боэли еще в 2019 году предпринимал попытку приобрести Челси.Но тогда Роман Абрамович отверг его предложение в 3 миллиарда долларов.
- Он не новый человек в спорте, активно в него инвестирует. Тодд Боэли владеет 20% акций клуба по американскому футболу Лос-Анджелес Джоджерс. В июле 2021 г. вместе с Марком Уолтером приобрел 27% акций баскетбольного клуба Лос-Анджелес Лейкерс. Также он совладелец женского баскетбольного клуба Лос-Анджелес Спаркс.
- Интересуется он и киберспортом. Боэли является владельцем компании по фэнтези-спорту DraftKings и киберспортивной организации Cloud9.