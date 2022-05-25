Правительство Великобритании приняло решение о продаже Челси Абрамовича

Российский олигарх Роман Абрамович, владелец футбольного клуба "Челси", получил разрешение британского правительства продать клуб. На "синих" довольно быстро нашелся вероятный покупатель в лице консорциума Тодда Боли.

Расставание Абрамовича из Челси

Тодда Боли предложил 5 миллиардов евро за покупку права собственности на лондонский клуб. Русский владел клубом 19 лет.

До теми Абрамович продає Челсі американському мільярдеру: гроші підуть на допомогу Україні

Ключевым условием относительно возможного соглашения было неполучение бывшим владельцем лондонского клуба никакой денежной выгоды от продажи, в то время как вырученные средства должны отправиться на решение текущих проблем Украины, страдающей из-за агрессии России.

Правительство Великобритании лично контролирует этот процесс. Министерство культуры Надин Доррис — в конечном итоге сообщила об одобрительном ответе на запрос о приобретении Челси со стороны Тодда Боли.

Минувшей ночью правительство выдало лицензию, позволяющую продать Челси. Учитывая санкции, которые мы ввели против тех, кто связан с Путиным, и его кровавым вторжением в Украину, долгосрочное будущее клуба может быть обеспечено только новым владельцем,

– подчеркнула она.

"Мы довольны, что выручка от продажи не принесет пользы Роману Абрамовичу или другим лицам, которые попали под санкции. Я хочу поблагодарить всех, особенно чиновников, которые без устали работали, чтобы поддерживать клуб в непростое время и обеспечить возможность этой продажи, защищая болельщиков и футбольную сообщество", – добавила министерша.

Что известно о новом владельце Челси