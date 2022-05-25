Розставання Абрамовича з Челсі

Тодда Болі запропонував 5 мільярдів євро за придбання права власності на лондонський клуб. Росіянин володів клубом 19 років.

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Ключовою умовою відносно можливої угоди було неотримання колишнім власником лондонського клубу жодної грошової вигоди від продажу, у той час, як виручені кошти мають відправитися на розв'язання поточних проблем України, яка страждає через агресію Росії.

Уряд Великої Британії особисто контролює цей процес. Міністерка культури Надін Дорріс — зрештою повідомила про схвальну відповідь на запит про придбання Челсі збоку Тодда Болі.

Минулої ночі уряд видав ліцензію, яка дозволяє продати Челсі. Із огляду на санкції, які ми ввели проти тих, хто пов’язаний із Путіним, і його кривавим вторгненням до України, довгострокове майбутнє клубу може бути забезпечене лише за нового власника,

– наголосила вона.

"Ми задоволені, що виручка від продажу не принесе користі Роману Абрамовичу чи іншим особам, які потрапили під санкції. Я хочу подякувати всім, особливо чиновникам, які невтомно працювали, щоб підтримувати клуб у непростий час та забезпечити можливість цього продажу, захищаючи вболівальників та футбольну спільноту", – додала міністерка.

Що відомо про нового власника Челсі

Тодд Боелі – американський бізнесмен, інвестор і філантроп. Він є співзасновником холдингової компанії Eldridge Industries. Forbes оцінює його статки в 4,5 мільярди доларів.

Боелі ще у 2019 році робив спробу придбати Челсі. Але тоді Роман Абрамович відхилив його пропозицію у 3 мільярди доларів.

Він не нова людина у спорті, активно у нього інвестує. Тодд Боелі володіє 20% акцій клубу з американського футболу Лос-Анджелес Джоджерс. У липні 2021 року разом з Марком Уолтером придбав 27% акцій баскетбольного клубу Лос-Анджелес Лейкерс. Також він є співвласником жіночого баскетбольного клубу Лос-Анджелес Спаркс.

Цікавиться він і кіберспортом. Боелі є власником компанії з фентезі-спорту DraftKings та кіберспортивної організації Cloud9.