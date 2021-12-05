Ураган проиграл ключевой матч венграм и вылетел из футзальной Лиги чемпионов

В субботу, 4 декабря, ивано-франковский Ураган сыграл последний матч в элит-раунде Лиги чемпионов по футзалу. Украинский клуб встретился с венгерским Галадашем.

Ураган – Галадаш 0:4

Голы: Энрике, 3, Дрот, 20, Хаймаши, 25, Леандро, 35

В первом тайме Ураган пропустил два мяча от своих соперников. На 3-й минуте матча венгры открыли счет, а на 20-й увеличили свое преимущество.

К теме Ураган и Тесла потерпели разгромные поражения в еврокубках

Между тем у команды из Ивано-Франковска было два пенальти, однако Михаил Грицына не смог реализовать ни один.

Во втором тайме венгерский клуб забил в ворота урагана еще два мяча. К сожалению, украинской команде так и не удалось сократить отрыв. Ураган проиграл Галадашу со счетом 0:4 и завершил выступления в еврокубке.

В прошлой встрече группы D украинцы уступили португальской Бенфике.

Теперь обидчики "урагановцев" сыграют с испанским Леванте. Победитель этого противостояния выйдет в "Финал четырех".

Ивано-франковская команда попала в элит-раунд Лиги чемпионов уже во второй раз. В сезоне 2011/2012 Урагану тоже не удалось выйти из группы. После этого "драконы" не выступали в еврокубках до 2021 года.