Ниже Катара и Австралии: УПЛ оказалась на дне интересного рейтинга среди 74-х мировых лиг

Чемпионат Украины далеко не поражает своей яркостью. Наша лига стала 73-ей в списке чемпионатов по количеству созданных моментов.

Несмотря на войну против России, новый сезон чемпионата Украины по футболу все же стартовал. Матчи проходят на территории нашей страны, но из-за военного положения на стадионы не пускают зрителей.

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Впрочем, ярким этот турнир вряд ли назовешь. Это подтверждает и статистика Международного центра спортивных исследований (CIES).

Организация исследовала 74 лиги мира на показатель количества созданных моментов. Согласно их рейтингу УПЛ заняла предпоследнее место. Данные принимались за 2022 год.

Так, в чемпионате Украины в среднем создается 8,62 момента в среднем за игру. Ниже расположился только второй дивизион чемпионата Бразилии (8,41).

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Лидером же является Бундеслига, в элитном дивизионе чемпионата Германии создается 12,96 момента за матч. Топ-пятерка рейтинга выглядит следующим образом:

Чемпионат Германии – 12,96 Чемпионат Нидерландов (второй дивизион) – 12,67 Чемпионат Норвегии – 12,41 Чемпионат Катара – 12,21 Чемпионат Австралии – 12,15

Отметим, что в УПЛ уже сыграно шесть туров. Лидером турнирной таблицы является Днепр-1, выигравший все свои пять матчей. В двух очках сзади находится Шахтер.