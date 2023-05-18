Кто останется в элите: УПЛ и ПФЛ определили даты стыковых матчей

На совместном заседании представители УПЛ и ПФЛ обсудили даты матчей плей-офф между клубами Премьер-лиги и Первой лиги. Однако в календаре возможны изменения из-за матчей сборной Украины.

Футбольный сезон в Украине близится к концу. 3 июня должен состояться заключительный 30-й тур УПЛ, а 27 мая последние матчи Первой лиги. Однако не все команды сразу уйдут в отпуск.

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Даты согласованны, но возможны изменения

Согласно регламенту соревнований УПЛ сезона 2022/23, 13 и 14 команды элитного дивизиона сыграют стыковые матчи с 3-й и 4-й командами Первой лиги. По итогам поединков определятся два участника УПЛ на следующий сезон.

На совместном заседании УПЛ и ПФЛ были определены даты проведения матчей плей-офф. Учитывая календарь соревнований УПЛ и ПФЛ, а также международный календарь матчей национальных сборных команд Украины были согласованы следующие даты – 10 и 14 июня 2023 года.

В случае вызова в состав национальной и молодежной сборных команд Украины футболистов команд-участниц матчей плей-офф, поединки состоятся на два дня раньше – 8 и 12 июня.

Кто претендует на матчи плей-офф

Напомним, что за 4 тура до завершения чемпионата УПЛ внизу турнирной таблицы развернулась настоящая борьба за выживание. ФК Львов практически упустил шансы на спасение, а вот на попадание в зону переходных матчей претендуют: Металлист (22 очка), Рух (24), Минай (26), Металлист 1925 (27), Ингулец (27), Верес (27). Также еще не гарантировал прописку на следующий сезон Черноморец (29).

В Первой лиге гарантировали повышение в классе Оболонь и Полесье. А вот на 3-е и 4-е место претендуют ЛНЗ (19 очков), Металлург (17), Карпаты (17). Теоретически есть шансы даже у Эпицентра (12 очков).