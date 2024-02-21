Пока без MEGOGO: кто будет транслировать матчи чемпионата Украины

21 февраля 2024, 19:22
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Украинская Премьер-Лига в середине февраля объявила о создании собственного канала UPL.TV. Стал известен перечень провайдеров, которые будут транслировать матчи чемпионата.

Уже 23 февраля возобновляется чемпионат Украины в элитном дивизионе. На этот день запланирован старт эфира UPL.TV.

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Где смотреть матчи УПЛ

Новосозданный телеканал начнет свое вещание в Украине, а также других странах мира. Украинская Премьер-Лига обнародовала начальный список провайдеров, которые будут транслировать UPL.TV.

Новый телеканал будет доступен в сетке всеукраинских и региональных операторов и платформ. Из перечня видно, что 18 тур чемпионата не будет транслироваться на популярной ОТТ-платформе MEGOGO. Однако переговоры с провайдером продолжаются.

Площадки, на которых будут транслировать UPL.TV

OTT-платформы:

Провайдер Охват
sweet.tv Вся Украина
VodafoneTV Вся Украина
Киевстар ТВ Вся Украина
Setanta Sports Вся Украина
youtv Вся Украина
VOLIA Вся Украина
Ланет.TV Киев

Спутниковое телевидение:

Провайдер Охват
VIASAT Вся Украина

Аналоговое и цифровое телевидение:

Провайдер Охват
triolan.tv Вся Украина
VOLIA Вся Украина
Datagroup Киев
ЖМИЦ Житомир
McLaut Черкассы
Борисполь ТРК Борисполь
GROZA Червоноград
КТМ Александрия

IPTV:

Провайдер Охват
Коло.ТВ Киев
Corbina Киев
IPNet Киев
Networl.lviv Львов
Ultra Львов
АСТРА Львов
KIM Калуш
Infomir Одесса

Аналоговое и цифровое телевидение + IPTV:

Провайдер Охват
Шторм ТВ Кропивницкий
CatNet Подольск

Международные OTT платформы:

Провайдер Охват
LaLiga+ Весь мир (кроме стран-агрессоров)
OneFootball Весь мир (кроме стран-агрессоров)
PANDA Interactive США, Канада, Великобритания
GoNet Чехия + Евросоюз
Setanta Sports Грузия, Молдова
Важно! Старт прямого эфира UPL.TV запланирован на 23 февраля 14:15, а первый матч ЛНЗ – Кривбасс начнется уже в 15:25.
Автор: Сергій Шаховець