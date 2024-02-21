Пока без MEGOGO: кто будет транслировать матчи чемпионата Украины

Украинская Премьер-Лига в середине февраля объявила о создании собственного канала UPL.TV. Стал известен перечень провайдеров, которые будут транслировать матчи чемпионата.

Уже 23 февраля возобновляется чемпионат Украины в элитном дивизионе. На этот день запланирован старт эфира UPL.TV.

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Где смотреть матчи УПЛ

Новосозданный телеканал начнет свое вещание в Украине, а также других странах мира. Украинская Премьер-Лига обнародовала начальный список провайдеров, которые будут транслировать UPL.TV.

Новый телеканал будет доступен в сетке всеукраинских и региональных операторов и платформ. Из перечня видно, что 18 тур чемпионата не будет транслироваться на популярной ОТТ-платформе MEGOGO. Однако переговоры с провайдером продолжаются.

Площадки, на которых будут транслировать UPL.TV

OTT-платформы:

Провайдер Охват sweet.tv Вся Украина VodafoneTV Вся Украина Киевстар ТВ Вся Украина Setanta Sports Вся Украина youtv Вся Украина VOLIA Вся Украина Ланет.TV Киев

Спутниковое телевидение:

Провайдер Охват VIASAT Вся Украина

Аналоговое и цифровое телевидение:

Провайдер Охват triolan.tv Вся Украина VOLIA Вся Украина Datagroup Киев ЖМИЦ Житомир McLaut Черкассы Борисполь ТРК Борисполь GROZA Червоноград КТМ Александрия

IPTV:

Провайдер Охват Коло.ТВ Киев Corbina Киев IPNet Киев Networl.lviv Львов Ultra Львов АСТРА Львов KIM Калуш Infomir Одесса

Аналоговое и цифровое телевидение + IPTV:

Провайдер Охват Шторм ТВ Кропивницкий CatNet Подольск

Международные OTT платформы:

Провайдер Охват LaLiga+ Весь мир (кроме стран-агрессоров) OneFootball Весь мир (кроме стран-агрессоров) PANDA Interactive США, Канада, Великобритания GoNet Чехия + Евросоюз Setanta Sports Грузия, Молдова

Старт прямого эфира UPL.TV запланирован на 23 февраля 14:15, а первый матч ЛНЗ – Кривбасс начнется уже в 15:25.