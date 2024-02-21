Пока без MEGOGO: кто будет транслировать матчи чемпионата Украины
Украинская Премьер-Лига в середине февраля объявила о создании собственного канала UPL.TV. Стал известен перечень провайдеров, которые будут транслировать матчи чемпионата.
Уже 23 февраля возобновляется чемпионат Украины в элитном дивизионе. На этот день запланирован старт эфира UPL.TV.
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Где смотреть матчи УПЛ
Новосозданный телеканал начнет свое вещание в Украине, а также других странах мира. Украинская Премьер-Лига обнародовала начальный список провайдеров, которые будут транслировать UPL.TV.
Новый телеканал будет доступен в сетке всеукраинских и региональных операторов и платформ. Из перечня видно, что 18 тур чемпионата не будет транслироваться на популярной ОТТ-платформе MEGOGO. Однако переговоры с провайдером продолжаются.
Площадки, на которых будут транслировать UPL.TV
OTT-платформы:
|Провайдер
|Охват
|sweet.tv
|Вся Украина
|VodafoneTV
|Вся Украина
|Киевстар ТВ
|Вся Украина
|Setanta Sports
|Вся Украина
|youtv
|Вся Украина
|VOLIA
|Вся Украина
|Ланет.TV
|Киев
Спутниковое телевидение:
|Провайдер
|Охват
|VIASAT
|Вся Украина
Аналоговое и цифровое телевидение:
|Провайдер
|Охват
|triolan.tv
|Вся Украина
|VOLIA
|Вся Украина
|Datagroup
|Киев
|ЖМИЦ
|Житомир
|McLaut
|Черкассы
|Борисполь ТРК
|Борисполь
|GROZA
|Червоноград
|КТМ
|Александрия
IPTV:
|Провайдер
|Охват
|Коло.ТВ
|Киев
|Corbina
|Киев
|IPNet
|Киев
|Networl.lviv
|Львов
|Ultra
|Львов
|АСТРА
|Львов
|KIM
|Калуш
|Infomir
|Одесса
Аналоговое и цифровое телевидение + IPTV:
|Провайдер
|Охват
|Шторм ТВ
|Кропивницкий
|CatNet
|Подольск
Международные OTT платформы:
|Провайдер
|Охват
|LaLiga+
|Весь мир (кроме стран-агрессоров)
|OneFootball
|Весь мир (кроме стран-агрессоров)
|PANDA Interactive
|США, Канада, Великобритания
|GoNet
|Чехия + Евросоюз
|Setanta Sports
|Грузия, Молдова