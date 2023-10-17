Полная доминация Кривбасса: УПЛ объявила имена лучшего игрока и тренера за сентябрь
Источник:УПЛ
В Украинской Премьер-лиге в течение сентября были сыграны матчи четырех туров. По их результатам были выбраны футболисты и тренеры, наиболее поразившие за данный отрезок кампании-2023/2024.
Голосование традиционно проходило в 2 этапа. На первом спортивные сайты называли претендентов в обеих номинациях, по результатам чего были сформированы финальные четвёрки, где уже подключались болельщики и выбирали лучших.
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Лидерство Кривбасса не осталось незамеченным
После первого этапа в топ-4 лучших футболистов попали: Владимир Бражко (Динамо), Назар Волошин (Динамо), Максим Задерака (Кривбасс) и Максим Прядун (ЛНЗ).
Претенденты на лучшего игрока сентября / УПЛ
В финальном голосовании за лучшего тренера приняли участие Юрий Вернидуб (Кривбасс), Роман Григорчук (Черноморец), Мирча Луческу (Динамо) и Виталий Пономарев (Рух).
Претенденты на лучшего тренера сентября / УПЛ
Что интересно, в топ-4 лучших тренеров по сравнению с голосованием предыдущего месяца произошла только одна замена. Вместо Патрика ван Леувена, которого уволили 16 октября, на победу претендовал Мирча Луческу, однако в результате оба наставника заняли только четвертое место.
Четверка же лучших футболистов при этом была совершенно новая.
Лучший футболист (проценты голосов)
- Максим Задерака – 36.8
- Владимир Бражко – 30.1
- Максим Прядун – 23.7
- Назар Волошин – 9.3.
Лучший тренер
- Юрий Вернидуб – 41.5
- Роман Григорчук – 30.4
- Виталий Пономарев – 15
- Мирча Луческу – 13.1.
По результатам выбора болельщиков победу одержали оба представителя Кривбасса, который является лидером УПЛ после 10 туров. Максим Задерака в четырех матчах забил два гола и отдал ассист, и все это происходило под руководством Юрия Вернидуба, поэтому выбор выглядит полностью заслуженным.