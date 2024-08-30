Рух поиздевался над Ингульцом, поражение "пивоваров": результаты матчей 5-го тура УПЛ

В пятницу, 30 августа, стартовал 5-й тур Украинской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Самая крупная победа была зафиксирована во Львове.

Оболонь – Заря 0:2

Голы: Мичин, 19, Будковский, 52

Удаление: Дубко, 62 (Оболонь)

В первом тайме команды на обоих забили лишь один гол. На 19-й минуте гости из Луганска размочили нули на табло 0:1, сообщает 24 Канал.

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Минимальное преимущество "мужиков" продержалось до 52-й минуты встречи. На старте второго тайма Будковский с передачи Антюха удвоил преимущество Зари. Филипп только 23 августа официально вернулся в луганский клуб, как уже через неделю забил. Счет на табло "Оболонь Арены" стал 0:2.

Еще через 10 минут "пивовары" сами себя добили. Центрбек Дубко получил вторую желтую карточку и оставил Оболонь в меньшинстве.

До финального свистка счет так и не изменился. Победа Зари 0:2. Луганский клуб набрал уже 9 баллов и занимает 4-е место. Оболонь с 1 очком занимает последнюю 16-ю позицию в таблице УПЛ. Столько баллов нет ни у одного участника нового сезона-2024/2025.

Оболонь – Заря: видеообзор матча

Рух – Ингулец 5:0

Голы: Карабин, 14, Квасница, 47, Краснопир, 51, 60, Холод, 56

Во втором матче Рух принимал Ингулец. Уже на 14-й минуте "желто-черные" повели в счете 1:0. Карабин результативно закончил эффектную атаку руховцев.

Погром гостей продолжился во втором тайме, когда Квасница уже на 47-й минуте использовал свой шанс и удвоил преимущество хозяев. Прошло всего четыре минуты, как Краснопир увеличил счет до разгромного 3:0. Еще через пять минут Холод в четвертый раз огорчил голкипера Ингульца Паламарчука.

На 60-й минуте Краснопир оформил дубль и установил окончательный счет встречи на табло "Арена Львов" 5:0.

Рух после домашней победы набрал 9 очков и поднялся на 2-ю позицию в таблице. Ингулец с 3 пунктами идет 13-м.

Видеообзор матча Рух – Ингулец