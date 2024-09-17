Мощное Динамо, карнавал во Львове и лидерство Полесья: итоги 6 тура УПЛ и турнирная таблица
В чемпионате Украины 2024-2025 отыграна уже пятая часть сезона. Динамо несется к чемпионству, тогда как на вершине таблицы закрепились Полесье и Александрия.
Украинская Премьер-Лига вернулась после паузы на матчи для сборных. В шестом туре удалось отыграть все матчи и в конце концов он не подарил громких сенсаций, пишет 24 Канал.
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Половина голов – во Львове
В восьми играх уик-энда команды оформили 16 голов, То есть в среднем всего два мяча за матч. Это невысокий показатель для нашего чемпионата. При этом почти половина из этих голов были забиты в одной игре между Шахтером и Карпатами. Вашему вниманию – все результаты тура и видеообзоры матчей.
Оболонь – Александрия 0:0
Черноморец – Ингулец 1:0
Заря – Динамо 0:2
Шахтер – Карпаты 5:2
Ворскла – Рух 0:0
Левый Берег – Кривбасс 0:1
Полесье – Верес 2:1
Колос – ЛНЗ 1:1
Основные моменты 6 тура
Центральный матч тура прошел во Львове и сполна оправдал ожидания. Шахтер и Карпаты забили на двоих аж 7 голов, но с интригой не сложилось. "Горняки" уверенно разгромили новичка УПЛ накануне старта в Лиге чемпионов.
Продолжает идти без потерь Динамо, которое одержало четвертую подряд победу в чемпионате. Подопечные Шовковского на классе расправились с Зарей и поднялись на третью строчку.
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Другой командой, что шла без потерь, была Александрия. Однако "аграрии" довольно неожиданно не смогли обыграть на выезде Оболонь. Это позволило Полесью возглавить турнирную таблицу. Подопечные Имада Ашура справились с Вересом.
Внизу таблицы стоит отметить уже вторую победу Черноморца в этом сезоне. Одесситы в горловой битве одолели Ингулец и покинули зону переходных матчей.
Турнирная таблица УПЛ
|МЕСТО
|КОМАНДА
|І
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Полесье
|5
|4
|2
|0
|12-3
|13
|2
|Александрия
|5
|4
|1
|0
|10-5
|13
|3
|Динамо
|4
|4
|0
|0
|8-3
|12
|4
|ЛНЗ
|6
|3
|1
|2
|7-6
|10
|5
|Кривбасс
|5
|3
|1
|1
|5-4
|10
|6
|Рух
|5
|3
|1
|1
|13-3
|10
|7
|Шахтер
|5
|3
|0
|2
|14-7
|9
|8
|Заря
|6
|3
|0
|3
|6-8
|9
|9
|Ворскла
|5
|2
|2
|1
|6-6
|8
|10
|Левый Берег
|6
|2
|0
|4
|4-7
|6
|11
|Черноморец
|6
|2
|0
|4
|3-7
|6
|12
|Карпаты
|6
|1
|2
|3
|8-11
|5
|13
|Вереск
|6
|1
|1
|4
|4-9
|4
|14
|Колосс
|6
|0
|3
|3
|4-7
|3
|15
|Ингулец
|6
|0
|3
|3
|3-10
|3
|16
|Оболонь
|6
|0
|2
|4
|2-14
|2
Стоит знать Камбэк "волков": Полесье одержало волевую победу над Вересом и возглавило чемпионскую гонку
Лучшие бомбардиры УПЛ:
- Александр Назаренко (Полесье) – 6
- Игорь Краснопир (Рух) – 4
- Илья Квасниця (Рух) – 3
- Артем Бондаренко (Шахтер) – 3
- Алексей Гуцуляк (Полесье) – 3
- Александр Филиппов (Александрия) – 3
- Амбросий Чачуа (Карпаты) – 3
- Кирилл Ковалец (Александрия) – 3
- Даниил Сикан (Шахтер) – 3
Расписание 7 тура чемпионата Украины
- 21 сентября (суббота), 13:00. Черноморец – Карпаты
- 21 сентября (суббота), 15:30. Александрия – Левый Берег
- 21 сентября (суббота), 18:00. Динамо – Рух
- 22 сентября (воскресенье), 13:00. Верес – Ингулец
- 22 сентября (воскресенье), 15:30. Кривбасс – Ворскла
- 22 сентября (воскресенье), 18:00. Полесье – ЛНЗ
- 23 сентября (понедельник), 15:30. Колос – Заря
- 23 сентября (понедельник), 18:00. Шахтер – Оболонь