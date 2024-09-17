Мощное Динамо, карнавал во Львове и лидерство Полесья: итоги 6 тура УПЛ и турнирная таблица

17 сентября 2024, 12:21
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Автор: Анатолий Дерека

В чемпионате Украины 2024-2025 отыграна уже пятая часть сезона. Динамо несется к чемпионству, тогда как на вершине таблицы закрепились Полесье и Александрия.

Украинская Премьер-Лига вернулась после паузы на матчи для сборных. В шестом туре удалось отыграть все матчи и в конце концов он не подарил громких сенсаций, пишет 24 Канал.

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Половина голов – во Львове

В восьми играх уик-энда команды оформили 16 голов, То есть в среднем всего два мяча за матч. Это невысокий показатель для нашего чемпионата. При этом почти половина из этих голов были забиты в одной игре между Шахтером и Карпатами. Вашему вниманию – все результаты тура и видеообзоры матчей.

Оболонь – Александрия 0:0

Черноморец – Ингулец 1:0

Заря – Динамо 0:2

Шахтер – Карпаты 5:2

Ворскла – Рух 0:0

Левый Берег – Кривбасс 0:1

Полесье – Верес 2:1

Колос – ЛНЗ 1:1

Основные моменты 6 тура

Центральный матч тура прошел во Львове и сполна оправдал ожидания. Шахтер и Карпаты забили на двоих аж 7 голов, но с интригой не сложилось. "Горняки" уверенно разгромили новичка УПЛ накануне старта в Лиге чемпионов.

Продолжает идти без потерь Динамо, которое одержало четвертую подряд победу в чемпионате. Подопечные Шовковского на классе расправились с Зарей и поднялись на третью строчку.

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Другой командой, что шла без потерь, была Александрия. Однако "аграрии" довольно неожиданно не смогли обыграть на выезде Оболонь. Это позволило Полесью возглавить турнирную таблицу. Подопечные Имада Ашура справились с Вересом.

Внизу таблицы стоит отметить уже вторую победу Черноморца в этом сезоне. Одесситы в горловой битве одолели Ингулец и покинули зону переходных матчей.

Турнирная таблица УПЛ

МЕСТО КОМАНДА І В Н П ГОЛЫ ОЧКИ
1 Полесье 5 4 2 0 12-3 13
2 Александрия 5 4 1 0 10-5 13
3 Динамо 4 4 0 0 8-3 12
4 ЛНЗ 6 3 1 2 7-6 10
5 Кривбасс 5 3 1 1 5-4 10
6 Рух 5 3 1 1 13-3 10
7 Шахтер 5 3 0 2 14-7 9
8 Заря 6 3 0 3 6-8 9
9 Ворскла 5 2 2 1 6-6 8
10 Левый Берег 6 2 0 4 4-7 6
11 Черноморец 6 2 0 4 3-7 6
12 Карпаты 6 1 2 3 8-11 5
13 Вереск 6 1 1 4 4-9 4
14 Колосс 6 0 3 3 4-7 3
15 Ингулец 6 0 3 3 3-10 3
16 Оболонь 6 0 2 4 2-14 2

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Лучшие бомбардиры УПЛ:

  1. Александр Назаренко (Полесье) – 6
  2. Игорь Краснопир (Рух) – 4
  3. Илья Квасниця (Рух) – 3
  4. Артем Бондаренко (Шахтер) – 3
  5. Алексей Гуцуляк (Полесье) – 3
  6. Александр Филиппов (Александрия) – 3
  7. Амбросий Чачуа (Карпаты) – 3
  8. Кирилл Ковалец (Александрия) – 3
  9. Даниил Сикан (Шахтер) – 3

Расписание 7 тура чемпионата Украины

  • 21 сентября (суббота), 13:00. Черноморец – Карпаты
  • 21 сентября (суббота), 15:30. Александрия – Левый Берег
  • 21 сентября (суббота), 18:00. Динамо – Рух
  • 22 сентября (воскресенье), 13:00. Верес – Ингулец
  • 22 сентября (воскресенье), 15:30. Кривбасс – Ворскла
  • 22 сентября (воскресенье), 18:00. Полесье – ЛНЗ
  • 23 сентября (понедельник), 15:30. Колос – Заря
  • 23 сентября (понедельник), 18:00. Шахтер – Оболонь