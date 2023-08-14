Первое место Руха, трудности Шахтера и осечка Днепра-1: итоги 3 тура УПЛ и турнирная таблица
Пока Динамо отдыхало, Шахтер одержал вторую победу в сезоне. Также в еврокубковую зону подтянулись Кривбасс и Черноморец. Рассказываем о главных моментах третьего тура чемпионата Украины.
Снова обрезанный тур
В чемпионате Украины сезона 2023-2024 годов прошел третий тур. Как и в случае со стартовым туром, этот получился неполным, ведь игру Динамо и Металлиста 1925 года перенесли из-за участия киевлян в еврокубках, пишет 24 канал.
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В семи встречах уикенда было забито 15 голов. Это в среднем 2,14 мяча за матч, что является невысоким показателем. Все результаты третьего тура выглядят следующим образом:
- Черноморец – Оболонь 2:0
- Полесье – Рух 0:1
- Колос – Верес 2:0
- Минай – Днепр-1 1:1
- Ворскла – Заря 1:2
- Кривбасс – ЛНЗ 2:0
- Шахтер – Александрия 2:1
Основные моменты 3 тура
Сенсацией уикенда можно назвать потерю очков от Днепра-1. Команда Кучера после еврокубкового сражения со Славией чуть не проиграла Минаю, но успела спастись третьей компенсированной минуте благодаря пенальти.
У Шахтера же выдался очередной непростой матч, на этот раз против Александрии. Подопечные Патрика ван Леувена уверенно провели первый тайм, но во втором отдали инициативу и едва не позволили "аграриям" восстановить паритет.
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В лидеры турнирной таблицы вырвался Рух, который продолжает уходить без потери очков. Команда Виталия Пономарева вырвала победу на выезде в Полесье и поднялась на первое место. Кроме львовян балы еще не теряло только Динамо, но киевляне сыграли на матч меньше.
Следует отметить вторые победы в сезоне для Кривбасса, Черноморца и Колоса. Команды показывают неплохую игру в защите и сейчас смотрятся в перспективе борцами за места в еврокубковой зоне.
Первая победа покорилась Заре. После провального старта подопечные Лалатовича смогли дожать Ворсклу благодаря голам Герреро и Жордана. Полтавчане продолжают оставаться в кризисе – два поражения на старте УПЛ и вылет от Делы в Лиге конференций.
Турнирная таблица УПЛ
|МЕСТО
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Рух
|3
|3
|0
|0
|7-2
|9
|2
|Колос
|3
|2
|1
|0
|4-0
|7
|3
|Шахтер
|3
|2
|1
|0
|5-3
|7
|4
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|8-3
|6
|5
|Кривбасс
|3
|2
|0
|1
|5-2
|6
|6
|Черноморец
|3
|2
|0
|1
|4-2
|6
|7
|Александрия
|3
|2
|0
|1
|3-2
|6
|8
|Днепр-1
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|9
|Полесье
|2
|1
|0
|2
|3-3
|3
|10
|ЛНЗ
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|11
|Заря
|3
|1
|0
|2
|4-6
|3
|12
|Оболонь
|3
|0
|1
|2
|2-6
|1
|13
|Верес
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
|14
|Минай
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|15
|Металлист 1925
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|16
|Ворскла
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
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Лучшие бомбардиры УПЛ:
- Юрий Климчук (Рух) – 3
- Владислав Ванат (Динамо) – 3
- Виталий Буяльский (Динамо) – 2
- Артем Шулянский (Александрия) – 2
- Илья Квасница (Рух) – 2
- Лассина Траоре (Шахтер) – 2
- Николай Матвиенко (Шахтер) – 2
- Андрей Ярмоленко (Динамо) – 2
Расписание 4 тура чемпионата Украины
- 18 августа (пятница), 17:00. ЛНЗ – Полесье
- 18 августа (пятница), 19:00. Заря – Александрия
- 19 августа (суббота), 15:00. Верес – Ворскла
- 19 августа (суббота), 17:00. Металлист 1925 – Минай
- 19 августа (суббота), 19:00. Рух – Колос
- 20 августа (воскресенье), 15:00. Днепр-1 – Оболонь
- 20 августа (воскресенье), 17:00. Черноморец – Динамо
- 20 августа (воскресенье), 19:00. Кривбасс – Шахтер