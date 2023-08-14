Первое место Руха, трудности Шахтера и осечка Днепра-1: итоги 3 тура УПЛ и турнирная таблица

14 августа 2023, 20:02
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Пока Динамо отдыхало, Шахтер одержал вторую победу в сезоне. Также в еврокубковую зону подтянулись Кривбасс и Черноморец. Рассказываем о главных моментах третьего тура чемпионата Украины.

Снова обрезанный тур

В чемпионате Украины сезона 2023-2024 годов прошел третий тур. Как и в случае со стартовым туром, этот получился неполным, ведь игру Динамо и Металлиста 1925 года перенесли из-за участия киевлян в еврокубках, пишет 24 канал.

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В семи встречах уикенда было забито 15 голов. Это в среднем 2,14 мяча за матч, что является невысоким показателем. Все результаты третьего тура выглядят следующим образом:

  • Черноморец – Оболонь 2:0
  • Полесье – Рух 0:1
  • Колос – Верес 2:0
  • Минай – Днепр-1 1:1
  • Ворскла – Заря 1:2
  • Кривбасс – ЛНЗ 2:0
  • Шахтер – Александрия 2:1

Основные моменты 3 тура

Сенсацией уикенда можно назвать потерю очков от Днепра-1. Команда Кучера после еврокубкового сражения со Славией чуть не проиграла Минаю, но успела спастись третьей компенсированной минуте благодаря пенальти.

У Шахтера же выдался очередной непростой матч, на этот раз против Александрии. Подопечные Патрика ван Леувена уверенно провели первый тайм, но во втором отдали инициативу и едва не позволили "аграриям" восстановить паритет.

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В лидеры турнирной таблицы вырвался Рух, который продолжает уходить без потери очков. Команда Виталия Пономарева вырвала победу на выезде в Полесье и поднялась на первое место. Кроме львовян балы еще не теряло только Динамо, но киевляне сыграли на матч меньше.

Следует отметить вторые победы в сезоне для Кривбасса, Черноморца и Колоса. Команды показывают неплохую игру в защите и сейчас смотрятся в перспективе борцами за места в еврокубковой зоне.

Первая победа покорилась Заре. После провального старта подопечные Лалатовича смогли дожать Ворсклу благодаря голам Герреро и Жордана. Полтавчане продолжают оставаться в кризисе – два поражения на старте УПЛ и вылет от Делы в Лиге конференций.

Турнирная таблица УПЛ

МЕСТО КОМАНДА И В Н П ГОЛЫ ОЧКИ
1 Рух 3 3 0 0 7-2 9
2 Колос 3 2 1 0 4-0 7
3 Шахтер 3 2 1 0 5-3 7
4 Динамо 2 2 0 0 8-3 6
5 Кривбасс 3 2 0 1 5-2 6
6 Черноморец 3 2 0 1 4-2 6
7 Александрия 3 2 0 1 3-2 6
8 Днепр-1 2 1 1 0 3-2 4
9 Полесье 2 1 0 2 3-3 3
10 ЛНЗ 3 1 0 2 3-4 3
11 Заря 3 1 0 2 4-6 3
12 Оболонь 3 0 1 2 2-6 1
13 Верес 3 0 1 2 1-5 1
14 Минай 3 0 1 2 2-8 1
15 Металлист 1925 2 0 0 2 1-3 0
16 Ворскла 2 0 0 2 2-6 0

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Лучшие бомбардиры УПЛ:

  1. Юрий Климчук (Рух) – 3
  2. Владислав Ванат (Динамо) – 3
  3. Виталий Буяльский (Динамо) – 2
  4. Артем Шулянский (Александрия) – 2
  5. Илья Квасница (Рух) – 2
  6. Лассина Траоре (Шахтер) – 2
  7. Николай Матвиенко (Шахтер) – 2
  8. Андрей Ярмоленко (Динамо) – 2

Расписание 4 тура чемпионата Украины

  • 18 августа (пятница), 17:00. ЛНЗ – Полесье
  • 18 августа (пятница), 19:00. Заря – Александрия
  • 19 августа (суббота), 15:00. Верес – Ворскла
  • 19 августа (суббота), 17:00. Металлист 1925 – Минай
  • 19 августа (суббота), 19:00. Рух – Колос
  • 20 августа (воскресенье), 15:00. Днепр-1 – Оболонь
  • 20 августа (воскресенье), 17:00. Черноморец – Динамо
  • 20 августа (воскресенье), 19:00. Кривбасс – Шахтер
Автор: Анатолій Дерека