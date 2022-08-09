Когда сыграют Шахтер и Динамо: в интернет попало расписание УПЛ на сезон 2022/2023

В сеть проник календарь следующего чемпионата Украины. Первый круг должен пройти с 23 августа по 26 ноября, а битва фаворитов ожидается в середине октября.

Уже через две недели должен стартовать новый сезон чемпионата Украины по футболу. Несмотря на войну, матчи УПЛ должны пройти на территории нашей страны.

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УПЛ еще не публиковала календарь турнира, но расписание уже появилось в интернете. Сайт UA-Football выложил даты матчей первого круга чемпионата Украины.

Сезон должен начаться 23 августа. В первом туре Шахтер сыграет с Металлистом 1925 года, а Динамо – с Ингульцем. Центральной встречей должна стать битва Зари и Ворсклы, где Виктор Скрипник будет противостоять своей бывшей команде.

Чемпионат Украины 2021/2022 не был доигран из-за нападения россии на Украину. На новый сезон не явились Десна и Мариуполь, их места заняли Металлист и Кривбасс.

В целом же первый круг должен завершиться к концу ноября, 15 тур намечен на 26 число. Примечательно, что таким образом сезон УПЛ "залезет" на проведение Чемпионата мира в Катаре, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

Что касается центральных игр, то поединок между Динамо и Шахтером запланирован на 7 тур (ориентировочно – 15 октября). Вот другие интересные дуэли по датам:

2 тур. Динамо – Днепр-1 (28 августа)

Динамо – Днепр-1 (28 августа) 3 тур. Заря – Динамо (3 сентября)

Заря – Динамо (3 сентября) 5 тур. Металлист – Шахтер (1 октября)

Металлист – Шахтер (1 октября) 6 тур. Днепр-1 – Заря (8 октября)

Днепр-1 – Заря (8 октября) 8 тур. Динамо – Металлист (19 октября)

Динамо – Металлист (19 октября) 9 тур. Динамо – Ворскла (22 октября)

Динамо – Ворскла (22 октября) 9 тур. Металлист – Днепр-1 (22 октября)

Металлист – Днепр-1 (22 октября) 11 тур. Заря – Металлист (5 ноября)

Заря – Металлист (5 ноября) 12 тур. Львов – Движение (9 ноября)

Львов – Движение (9 ноября) 12 тур. Металлист – Металлист 1925 (9 ноября)

Металлист – Металлист 1925 (9 ноября) 13 тур. Шахтер – Заря (13 ноября)

Шахтер – Заря (13 ноября) 13 тур. Ворскла – Днепр-1 (13 ноября)

Ворскла – Днепр-1 (13 ноября) 14 тур. Днепр-1 – Шахтер (19 ноября)

Днепр-1 – Шахтер (19 ноября) 15 тур. Шахтер – Ворскла (26 ноября)

Отметим, что новый сезон УПЛ может быть закрыт. Ожидается, что фанатам не будут говорить точные даты и время матчей военной безопасности. Игры турнира должны принять Киев, Львов, Ровно, Ужгород, Тернополь и Ковалевка.