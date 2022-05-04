Упало пять бомб, когда я был на базе Днепра-1 – Йовичевич о первом дне войны

Тренер Днепра-1 Игорь Йовичевич рассказал о первом дне войны. Он вместе с супругой был на базе клуба.

Йовичевич: Был такой шок, что я не знал, что делать

По словам хорватского специалиста, в первый день полномасштабной войны он находился в Украине. Тренер находился на базе клуба.

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Утром 24 февраля он насчитал 5 бомб, попавших недалеко от спортивного комплекса.

Это был шок для нас. Первые бомбы 24 числа – это был шок для всех. Я считал, что у базы Днепра-1 упало пять бомб. Каждая была все ближе и ближе. Был такой шок, что я не знал, что делать, в каком направлении двигаться – идти ли в подвал или куда пойти, что взять с собой. Это моменты, когда должен быстро думать,

– отметил Йовичевич.

Тренер был на территории комплекса вместе со своей супругой. Они прятались в подвале неподалеку.

"Я был сам на базе. Многие футболисты имеют свои квартиры. А я, как тренер, люблю базу. Я сам застрял там вместе с женщиной, работающей на ресепшене внизу. И потом увидел много детей из академии, которые встретились на улице и скопились" в подвале, который был рядом", – добавил специалист.

Хорватский тренер возглавляет Днепр-1 с 2020 года. Он провел во главе Днепра-1 уже 46 матчей. Первую часть сезона-2021/2022 подопечные Йовичевича закончили на третьем месте в таблице УПЛ.

Ранее специалист отмечал, что хочет остаться во главе тренера Днепра-1. По его словам, он отверг заманчивые предложения от других клубов.