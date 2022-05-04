"Освободители" попали в стадион

Оккупанты обстреляли харьковский стадион Динамо. Об этом сообщил начальник следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

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Как известно, российские войска бьют "только по военным объектам", поэтому теперь мы знаем, чем на самом деле были детские аттракционы и футбольное поле. "Спасибо" освободителям,

– написал Болвинов в своем фейсбуке.

По его словам, снаряд упал на дорожку, по которой еще утром 3 мая бегал следователь. Он заверил, что осмотр места происшествия проводили следственные полиции области совместно с работниками управления СБУ в Харьковской области, прокурорами Харьковской областной прокуратуры и специалистами-взрывотехниками.



"Освободители" продолжают уничтожать спортивную инфраструктуру / Фото Национальная полиция

"Восстановим, сделаем еще лучше, и побежим дальше, вперед, только вперед", – подчеркнул представитель полиции.



Оккупанты обстреляли стадион в Харькове / Фото Национальная полиция

Также он обнародовал фото с последствиями обстрелов. На фото видно, что разрушена одна из трибун, повреждены газон и беговые дорожки.



Пострадал стадион Динамо / Фото Национальная полиция

3 мая примерно в 13:15 в результате вражеских обстрелов произошло несколько пожаров в центре Харькова. Все пожары удалось полностью обуздать в 14:27 того же дня. Также обстрелов потерпел и парк Горького.