"Упало несколько авиабомб": оккупанти полностью разрушили тренировочные поля Мариуполя

Российская орда с каждым днем стирает Мариуполь с карты Украины. Этот город получает самый большой удар с начала полномасштабной войны.

Остап Маркевич: Очень сложная и плачевная ситуация

Мариуполь до 24 февраля и после почти не узнать – разрушена инфраструктура, здания, тысячи смертей. Около 80% города разрушены. "Военным объектом" для рашистов стала даже тренировочная база футбольного клуба Мариуполь.

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Главный тренер команды Остап Маркевич рассказал об ужасных разрушениях тренировочных полей. По его словам, россияне с невероятной силой забрасывают город с воздуха – каждые 7 – 10 минут на город падает авиабомба.

В Мариуполе сейчас очень сложная и плачевная ситуация. На наши тренировочные поля упало несколько авиабомб, поэтому они почти полностью разрушены.

– сказал Маркевич-младший.

"Долгое время у нас не было возможности связаться с людьми оттуда"

Наставник "азовцев" также рассказал о связи с футболистами. Остап Маркевич признался, что долгое время не было возможности связаться с людьми из Мариуполя, потому что не было связи. Еще несколько друзей и знакомых специалиста не смогли уехать из блокадного Мариуполя.

"Также сложно и большинству игрокам, потому что долгое время у нас не было возможности связаться с людьми оттуда, ведь не было связи. Это, конечно, очень сильно нас беспокоило, потому что многие друзья и близкие люди остались там. Сейчас уже большинство из них уехали, однако остаются люди, которые каждый день под обстрелами, каждые 7 – 10 минут на город падает авиабомба", – рассказал тренер.

Напомним, что за 18 туров Мариуполь получил всего 8 очков и замыкал турнирную таблицу УПЛ.