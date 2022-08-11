Заря утонула в Румынии: Университатя выбил украинский клуб из Лиги конференций

Луганская Заря 11 августа сыграла ответный матч квалификации Лиги конференций против Университати. Подопечные Патрика ван Леувена были разбиты соперником.

Университатя – Заря 3:0

Голы: Силва, 5, Баярам, ​​53, Банка, 57

В первом матче в Люблине Заря минимально обыграла румынского соперника со счетом 1:0. Единственный гол в поединке, который стал победным, забил Денис Нагнойный.

Победитель этого противостояния в следующем круге сыграет против триумфатора пары Лугано – Хапоэль Беер-Шева, пишет 24 канал.

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Не успели комментатор матча объявить стартовые составы команд, как Университатя уже на 11-й секунде поединка чуть не забил. Иван с мячом оказался перед воротами Зари, но пробил совсем рядом со штангой.

Очень активно начала поединок румынская команда. Банка с дальней дистанции мощно пробил – мяч после рикошета полетел на угловой, ставший голевым.

На 5-й минуте счет во встрече стал 1:0. Силва лучше сыграл на втором этаже после подачи с углового и головой перевел мяч в ворота Зари. Имереков не смог выпрыгнуть выше соперника.

На этом Университатя не остановилась. Украинский клуб был в шоке таким активным началом матча. Похоже, смена тренера за несколько дней до матча стала на руку румынской команде.

Заря потерялась на футбольном поле

Подопечные Патрика ван Леувена попытались взять под контроль мяч, чтобы успокоить игру. Долго разыгрывать мяч на собственной части поля не получалось, ведь соперник использовал высокий прессинг.

На 21-й минуте Мацапур парировал удар Ивана, а добивание от Банка было опасным, но неточным. Мяч пролетел рядом со штангой.

После экватора первого тайма Университет несколько снизил скорости.

В конце первого тайма Папп головой не попал в ворота Мацапуры. Первая 45-минутка закончилась минимальной победой в Университати.

На поле была одна команда

Начало второго тайма стало настоящим ужасом для луганского клуба.

На 53-й минуте Иван прострелил с фланга в штрафную Зари. Назарина был первым на мяче, но сделал "свечу" в собственной штрафной. Мяч улетел прямо под удар Баяраму, который взлету пробил мимо Мацапуры – 2:0.

Не успела Заря отойти от гола, как голкипер команды вынимал мяч второй раз за четыре минуты. На этот раз Баярам прострелил, но Мацапур выбил мяч. После сброса мяч оказался в ногах Банка в третий раз заставил загрустить фанатов луганского клуба – 3:0.

Имереков пробил головой после подачи со штрафного. Мяч был несильный, поэтому Лазарь легко забрал мяч в руки.

Чурко пробил головой после подачи Данченко – мимо ворот.

Кристиан головой пробил после навеса – рядом со штангой.

Иван снова остро прострелил в штрафную Мацапуры, но на этот раз ни одного из игроков Университета там не было.

Университатя разбил Зорю со счетом 3:0 и уменьшил представительство Украины в еврокубках. Дальше Лига конференции уже без луганского клуба.