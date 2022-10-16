Дикий фэйл вратаря Боруссии Дортмунд: как Кобель похоронил команду на старте – видео

Швейцарский кипер "шмелей" неудачно принял мяч в своей площадке и сделал подарок оппоненту из Униона. Это позволило берлинцам заложить фундамент победы над фаворитом.

Унион – Боруссия Дортмунд 2:0

Голы: Габерер, 8, Габерер, 21.

В Германии в эти выходные проходят матчи 10-го тура Бундеслиги. Одним из центральных поединков можно назвать поединок Униона и дортмундской Боруссии, пишет 24 канал.

Читайте также Шахтер победил Динамо в матче с четырьмя голами, удалением и незабитым пенальти – видео

Берлинцы подходили к матчу в статусе сенсационного лидера турнирной таблицы. При этом фаворитом все одним была Боруссия.

Правда, команда Терзича начала добивать себя уже на старте первого тайма. На 8 минуте дикой ошибки допустил кипер Кобель, который не усмирил мяч после паса назад.

Более того, швейцарец потерял равновесие и подарил снаряд Габереру, который оказался сам перед пустыми воротами. Видимо, этот эпизод надломил гостей, ведь еще до перерыва Яник оформил дубль благодаря мощному дальнему выстрелу.

Видеообзор матча Унион – Боруссия Дортмунд:

На этом команды и завершили, что позволило Униону закрепиться на первом месте в турнирной таблице. А вот Боруссия упала на шестую позицию и теперь отстает от лидера на 7 очков.