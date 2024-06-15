В начале месяца был MVP игры против Бельгии: внезапно умер вратарь сборной Черногории по футболу

Спортивное сообщество всколыхнула ужасная новость. На 27-году жизни скончался футбольный голкипер Матия Саркич.

Трагическое событие произошло утром 15 июня. Смерть футболиста констатировали примерно в 6:30 по местному времени в городе Будва.

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Печальное известие для футбольного сообщества

Сообщается, что Саркичу стало плохо в собственной квартире. Его друзья вызвали скорую помощь, но врачи не смогли спасти вратарю жизнь.

Черногорский голкипер лишь год назад присоединился к Миллволлу. Уже в стартовом сезоне в новой команде он стал одним из лучших вратарей кампании-2023/2024 в Чемпионшипе.

Английский клуб подтвердил ужасное известие и выразил соболезнования близким Матии Саркича:

Матия, игрок сборной Черногории, всегда с гордостью представлял свою страну. Каждый в клубе выражает свою любовь и соболезнования семье и друзьям Матии в это чрезвычайно печальное время. Клуб пока не будет давать никаких комментариев и просит сохранить конфиденциальность из уважения к семье Саркича.

. Во всех турнирах за "львов" Матия сыграл 33 матча, в которых пропустил 37 голов и 12 раз оставлял свои ворота "сухими".

Матия Саркич имел в своем активе 9 поединков за национальную сборную Черногории. Последний он провел лишь за 10 дней до смерти против Бельгии, которая сыграет с Украиной на Евро-2024.

В том матче, который, к сожалению, стал последним в его жизни, черногорец был признан лучшим игроком своей команды, сделав 9 сейвов.

Смотрите видеообзор последнего поединка Матии Саркича Бельгия – Черногория

Отметим, что в течение карьеры Матия Саркич выступал за ряд английских клубов, в частности, Астон Виллу и Вулверхэмптон, которые представляют АПЛ, однако в этом турнире ему так и не удалось дебютировать.