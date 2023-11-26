Выигрывал Кубок Англии и чемпионат Испании: умер лучший тренер 1985 года Терри Венейблс

В возрасте 80 лет ушел в вечность легендарный тренер сборной Англии Терри Венейблс. Он выводил "Трех львов" в полуфинал Евро-1996.

О смерти Терри Венейблса сообщила его семья. В последние годы жизни харизматичный тренер боролся с тяжелой болезнью.

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Большая потеря английского футбола

Мы просим оставить нас наедине с собой в это невероятно печальное время, чтобы мы могли оплакать потерю этого прекрасного человека, с которым нам так повезло в жизни.

– говорится в заявлении семьи Венейблса.

Свои соболезнования по поводу смерти выразил бывший форвард сборной Англии Гарри Линекер.

Я поражен известием о смерти Терри Венейблса. Это был самый лучший, самый инновационный тренер, под руководством которого мне пришлось играть. Но он был не просто отличным менеджером, он был ярким, очаровательным, остроумным, другом. Его будет очень не хватать. Посылаю любовь и соболезнование его жене Иветт и семье. Покойся с миром, Терри,

– написал Линекер в своем Твиттере.

Футбольный клуб Тоттенхэм, тренировавший Венейблс, сообщил, что перед матчем с Астон Виллой пройдет минута молчания.

Карьера Терри Венейбса