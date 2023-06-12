Умер экс-президент Милана и владелец Монцы Сильвио Берлускони

На 87-м году жизни перестало биться сердце Сильвио Берлускони. Человека, который, кроме политической карьеры и дружбы с Путиным, имел серьезный успех в мире футбола.

В апреле 2023 года Сильвио Берлускони госпитализировали из-за сердечно-сосудистых проблем. У него возникла дыхательная недостаточность, но тогда состояние здоровья экс-президента Милана и владельца Монцы удалось стабилизировать. 9 июня его снова госпитализировали, однако врачи утверждали, что ситуация "не критична", а утром 12 июня стало известно, что Берлускони скончался в больнице Сан-Раффаэле в Милане.

Читайте также Друг Путина Берлускони обвинил Зеленского в начале войны в Украине, – СМИ

Футбольная история скандального политика

Сильвио Берлускони был владельцем Милана с 1986 по апрель 2017 года, когда продал клуб китайскому инвестору за 740 миллионов евро. В течение 31 года правления "россонери", итальянский клуб выиграл 29 трофеев.

Что выиграл Милан в течение этого времени?

Восемь раз выигрывал Серию А (1988, 1992-94, 1996, 1999, 2004, 2011), один Кубок Италии (2003), семь Суперкубков Италии (1988, 1992, 1993, 1994, 2004, 2011, 2016) по пять раз становился победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА (1989, 1990, 1994, 2003, 2007), дважды торжествовал в Межконтинентальном Кубке (1989, 1990) и однажды на Клубном чемпионате мира (2007).

В конце сентября 2018 бывший президент Милана выкупил 100% акций Монцы, выступавшей в третьем по силе дивизионе Италии. Генеральным директором стал Адриано Галлиани. Стоимость клуба примерно составила 2,5-3 миллиона евро.

За 4 года клуб смог подняться в Серию А, где в первом же сезоне занял 11 место. Команда стала грозой авторитетов и в течение сезона обыграла: Интер, Наполи, Фиорентину и дважды Ювентус.

Поэтому несмотря скандальную карьеру политика и откровенно враждебную позицию по отношению к Украине, Берлускони оставил большое наследие в мировом футболе, которым может гордиться.