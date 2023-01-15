Умер баскетболист сборной Украины Руслан Отверченко

Известный украинский баскетболист Руслан Отверченко ушел из жизни на 34-м году жизни. У бывшего игрока сборной Украины были проблемы с сердцем.

Печальное известие сообщила в соцсети Instagram бывшая жена спортсмена Ольга, а также его партнер по сборной Украины Вячеслав Кравцов. Баскетболисту было всего 33 года. Предварительной причиной смерти названы проблемы с сердцем.

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Руслан Отверченко был воспитанником николаевского баскетбола. Во время игровой карьеры играл за клубы украинской Суперлиги БК Киев, БК Донецк, Будивельник, Черкасские Мавпы и Прометей. В 2015 году выступал в испанской Манресе.

Руслан поиграл за молодежные сборные Украины всех возрастов и отыграл 12 матчей за национальную сборную Украины. Помог "сине-желтым" попасть на Евробаскет-2017.

Игровые достижения Руслана Отверченко