Умер легендарный украинский баскетболист Анатолий Поливода

В понедельник, 22 января, стало известно о трагическом известии для украинского спортивного сообщества. В этот день перестало биться сердце победителя Олимпиады-1972 Анатолия Поливоды.

Легендарному в прошлом спортсмену было 76 лет. О печальной новости сообщила Федерация баскетбола Украины.

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Достижения Анатолия Поливоды в спорте

Анатолий Поливода был уроженцем города Енакиево, где и начинал делать свои первые шаги в баскетболе. В 17-летнем возрасте его пригласили в киевский Будивельник, в составе которого Поливода становился чемпионом СССР, а также по два раза завоевал серебряные и бронзовые медали.

Невероятным для украинского баскетболиста стал 1967 год. Он в составе сборной СССР стал чемпионом мира в Уругвае, а также получил индивидуальное признание – лучший игрок турнира.

Его карьера развивалась невероятными темпами и уже на Олимпиаде-1968 в Мехико 21-летний Поливода стал бронзовым призером, а вершины достиг в 1972 году, когда завоевал олимпийское "золото" в Мюнхене.

Однако триумфальные игры в Германии фактически стали последним турниром для 25-летнего Анатолия Поливоды. В полуфинале против Кубы он провел успешно матч, а уже за два дня до решающего матча против США пережил серьезный сердечный приступ, поэтому наблюдал за финалом с трибуны.

Лишь через несколько лет врачи смогли установить точный диагноз баскетболиста – врожденный синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта.

Врожденный синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта – это аномалия структуры сердца, при которой у человека есть дополнительная ведущая система миокарда. Такой диагноз несовместим со спортивной карьерой и даже ставит под сомнение нормальную жизнедеятельность человека в целом.

Спортсмен все же не оставлял надежды продолжить играть. Он поехал в Донецк на матч чемпионата Украины, но когда вышел на игру, то снова случился приступ, после чего стало понятно, что баскетбольная карьера на этом завершена. Затем Анатолий Поливода получил высшее образование и более десяти лет работал в Киевском университете имени Тараса Шевченко на кафедре физического воспитания.

Отметим, что после смерти легенды украинского баскетбола в живых остаются только два победителя Олимпиады-1972 – литовец Модестас Паулаускас и белорус Иван Едешко.