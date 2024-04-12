Через 3 месяца после смерти звездного сына: умер основатель ДЮФК Подолье Николай Шершун

Украинское футбольное сообщество снова в скорби. В возрасте 76 лет остановилось сердце основателя ДЮФК Подолье Николая Шершуна.

Печальная весть поступила от футбольного клуба из Хмельницкого днем 12 апреля. Николай Викторович был не только основателем ДЮФК Подолье, но и отцом бывшего футболиста Богдана Шершуна.

Вот так Семья звезды Баварии попала в неприятное ДТП: что известно о состоянии детей нападающего сборной Англии

Еще одна потеря для украинского футбола

В хмельницком клубе выразили свои искренние соболезнования семье Николая Викторовича, который отошел в мир иной.

Футбольный клуб Подолье Хмельницкий выражает искренние соболезнования родным и близким Николая Викторовича по поводу потери дорогого человека. Разделяем Ваши боль и горе. Вечная и светлая память!

– говорится в сообщении пресс-службы.

Это уже вторая большая потеря в семье Шершунов за последние несколько месяцев нового 2024-го года. Только 8 января неожиданно для болельщиков оборвалась жизнь 42-летнего Богдана Шершуна. После чего прояснилось, что бывший футболист долго боролся за жизнь за границей.

Уже в конце марта стало известно, что у экс-игрока многих украинских клубов был рак мозга. Серьезное заболевание проявилось в организме Богдана из-за укуса клеща, который дал такие осложнения на голову.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким Николая Шершуна. Его вклад в развитие украинского футбола будут помнить всегда!