Играл на двух чемпионатах Европы: умер экс-игрок сборной Украины по баскетболу Николай Хряпа

Ушел из жизни известный украинский баскетболист Николай Хряпа. Бывшему игроку сборной Украины было 45 лет.

26 июня стало известно о смерти бывшего чемпиона Украины по баскетболу Николая Хряпы. Об этом сообщил в фейсбуке Денис Осипенко.

Читайте также Умер легендарный баскетболист Джерри Уэст, который стал эмблемой НБА

Николай Хряпа внезапно ушел из жизни

Причины смерти известного баскетболиста не сообщаются. 7 июня Николаю исполнилось 45 лет.

Похороны бывшего игрока сборной Украины состоятся в Киеве. Начало церемонии в 14:00 на Северном кладбище.

Что известно о Николае Хряпе

Николай Хряпа родился в Киеве. Начиная с сезона 1995/96 играл в России за саратовский Автодор. Туда его пригласили вместе с младшим братом Виктором.

В 2001 году Николай вернулся в Украину. В составе БК Одесса стал чемпионом Украины сезона 2001/02. В том же сезоне был признан лучшим баскетболистом Украины по версии газеты "Команда".

Затем снова играл в России за Урал-Грейт и УНИК, с которым выигрывал Кубок чемпионов ФИБА в 2004 году.

В составе сборной Украины по баскетболу участвовал в двух чемпионатах Европы – 2001 и 2003 годов.

Завершил карьеру в 2007 году после выступлений за БК Киев и Будивельник.

Младший брат Николая Хряпы получил российское гражданство и выступал за ЦСКА и сборную России. В нескольких международных матчах братья даже играли друг против друга.