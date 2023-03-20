За 20 минут до начала матча: в Одессе перед игрой скончался главный тренер команды Михаил Щукин

В Одессе скончался тренер местной гандбольной команды Михаил Щукин. Трагедия произошла за 20 минут до начала матча, когда команды уже были на площадке и разминались.

Несчастный случай произошел в пятницу, 17 марта, в спортивном зале Национального университета "Одесская политехника". Именно здесь были запланированы игры 4-го тура мужской гандбольной Суперлиги Украины.

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Третьим матчем 17 марта должна была стать игра между киевским ЦСКА-ШВСМ и местной "Одессой". Когда игроки уже разминались на площадке, стало плохо главному тренеру одесситов Михаилу Щукину. Присутствовавшие на игре медики и работники ГСЧС пытались оказать всю помощь, но спасти жизнь Михаила Щукина не удалось.

Именно под руководством Михаила Щукина гандбольная команда "Одесса" добилась достойных результатов: выиграла Высшую лигу, дошла до финала Кубка Украины, впервые сыграла в еврокубках, дважды завоевала бронзу украинской Суперлиги.

Под его руководством команда ветеранов гандбола "Одесса" стала пятикратным чемпионом Европы и победителем многих международных и всеукраинских турниров.