Умер лучший футболист в истории Зари и призер Олимпиады Анатолий Куксов

В ночь на 4 января в оккупированном Луганске на 73-м году жизни скончался знаменитый футболист, чемпион Советского Союза-1972 в составе ворошиловградской "Зари", бронзовый призер Олимпийских игр-1972 в футболке сборной Советского Союза Анатолий Куксов.

Причины смерти не называются. В последнее время тренировал так называемую "сборную ЛНР".

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Что известно об Анатолии Куксове

Куксов – воспитанник луганской школы "Трудовые резервы". Всю футбольную карьеру он выступал за Зарю, в составе которой в 1972 году стал чемпионом СССР. Также он дважды выходил в финал Кубка СССР вместе с командой из Луганска. В 1972 году Куксов стал бронзовым призером Олимпиады-1972 в Мюнхене в составе сборной Советского Союза.

В национальной сборной СССР в 1972 году сыграл 8 матчей.

Отметим, что после завершения карьеры Куксов дважды возглавлял Зарю (1990-1993, 1997), но весомых результатов достичь не удалось. Также работал с запорожским Металлургом, Азовцем, Авангардом и Горняком (оба клуба — из города Ровеньки) и луганским Коммунальником.