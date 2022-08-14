Леонид Евтушенко скончался в своей квартире в Киеве. Федерация гандбола Украины выразила свои искренние соболезнования семье и близким наставника.

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Что известно о легенде украинского гандбола

Евтушенко стал тренером, приведшим женскую сборную Украины к "серебру" чемпионата Европы в 2000 году.

До этого имел отличные результаты во главе юношеской национальной команды. Вместе с "сине-желтыми" стал чемпионом Европы в 1994 году и через два года получили "серебро" на Евро-1996.

Возглавлял Автомобилист из Броваров, столичный Спартак, запорожский Мотор и Ирпенский клуб Налоговый Университет. Поработал за границей – в македонском Кометале.

В 2001 году привел мотор к званию Кубка Кубков.

Редакция сайта 24 канала выражает глубокие соболезнования семье и друзьям гандбольного наставника. Такие легенды навсегда останутся в нашей памяти и в сердцах.

В последние годы жизни Леонид Евтушенко преподавал в Броварском высшем училище физической культуры. Работал тренером женских команд.