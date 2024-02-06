Защищал ворота "сливочных" 18 лет: умер один из величайших голкиперов в истории Реала

Пресс-служба мадридского Реала сообщила о трагическом событии для всех поклонников "королевского клуба". В возрасте 76 лет скончался легендарный бывший вратарь Мигель Анхель.

Испанец почти всю свою жизнь был связан с Реалом. О причинах смерти пока ничего не известно.

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Достижения в футболе

Мигель Анхель выступал за "сливочных" в течение 18 сезонов. Он играл за мадридцев с 1968 по 1986 год и завоевал с командой 16 трофеев:

Кубок УЕФА – 2

Чемпионат Испании – 8

Кубок Испании – 5

Кубок лиги.

В сезоне-1975/1976 Мигель Анхель стал обладателем Трофея Заморы – награда, которая присуждается голкиперу с наименьшим показателем пропущенных мячей в среднем за игру.

На протяжении карьеры Мигель Анхель сыграл 18 матчей за сборную Испании. Участвовал в двух мундиалях – ЧМ-1978 и ЧМ-1982.

После окончания игровой карьеры остался в структуре мадридского Реала. Мигель Анхель выполнял различные обязанности – делегата первой команды, тренера вратарей, а также был директором спортивного клуба.

. Всего за мадридцев Мигель Анзхель провел 346 поединков. По этому показателю он занимает третье место в истории клуба среди всех вратарей. Больше матчей сыграли только Икер Касильяс (725) и Франсиско Буйо (454).