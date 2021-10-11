Умер легендарный футболист Динамо и Карпат Анатолий Сучков

В воскресенье, 10 октября, на 86-м году жизни перестало биться сердце бывшего футболиста и селекционера киевского Динамо, первого чемпиона СССР в составе украинской команды Анатолия Сучкова.

Об этом сообщает пресс-служба Динамо. Причины смерти не уточняются.

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Кто такой Анатолий Сучков

Сучков первые шаги в профессиональном футболе делал в запорожском Металлурге. В 1958 году он провел несколько матчей за московский Спартак, после чего перешел в Динамо. В период с 1959 года по 1964 год защитник провел более сотни матчей за "бело-синих", будучи причастным к историческому успеху – чемпионство СССР-1961. Сучков завершал карьеру футболиста в львовских Карпатах (1964 – 1966 годы).



Анатолий Сучков (второй слева) / Фото из архива Динамо

Завершив карьеру в 32 года, Сучков попробовал себя на тренерском мостике, но в этом деле у него не сложилось. Вернувшись в Динамо в 1974 году, Сучков преуспел в должности селекционера. В частности, по его рекомендации в команду были приглашены Анатолий Демьяненко, Василий Рац, Александр Хапсалис, Андрей Баль, Сергей Балтача, Вадим Евтушенко, Сергей Юран, Олег Кузнецов и многие другие.

В конце 90-х – начале 2000-х, Сучков "открыл" для Динамо марокканца Бадра Эль-Каддури, румына Флорина Черната и Тибериу Гиоане, серба Горана Гавранчича, бразильцев Родолфо и Корреа. Правда, Анатолий Андреевич всегда считал нужным уточнять: "Их рекомендовал не лично я, а весь наш отдел селекции".