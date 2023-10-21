Умер легендарный чемпион мира Бобби Чарльтон

В возрасте 86 лет скончался один из самых известных футболистов мира Бобби Чарльтон. В в составе сборной Англии в 1966 году он становился чемпионом мира.

Футбольный клуб Манчестер Юнайтед сообщил о смерти легендарного Бобби Чарльтона. Одному из известнейших футболистов мира было 86 лет.

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Большая потеря мирового футбола

Сэр Бобби был героем миллионов – не только в Манчестере и Великобритании, но везде в мире, где играют в футбол. Им восхищались как за его безукоризненное спортивное поведение и честь, так и за его выдающиеся качества футболиста. Сэра Бобби всегда будут помнить как гиганта футбола,

– говорится в заявлении клуба.

Умер Бобби Чарльтон / instagram.com/manchesterunited

Футбольный путь Бобби Чарльтона

Бобби Чарльтон был питомцем клубной академии Манчестер Юнайтед. При "красных дьяволах" он провел большую часть своей карьеры. Игру Бобби Чарльтона отличала изысканная техника, дриблинг и мощный дальний удар.

Атакующий хавбек сыграл за Манчестер Юнайтед 606 матчей, в которых забил 199 голов. Вместе с МЮ он трижды выигрывал чемпионат Англии (1957, 1965, 1967) и становился обладателем Кубка чемпионов 1968 года. Он выжил после страшной авиакатастрофы 1958, когда погибла половина команды Манчестер Юнайтед.

В 1966 году Бобби Чарльтон в составе сборной Англии стал чемпионом мира. В том же году хавбек МЮ был награжден "Золотым мячом". Долгое время сэр Бобби был рекордсменом "трех львов" по количеству сыгранных матчей – 106 и забитых голов – 49.

В ноябре 2020 года у Бобби Чарльтона была диагностирована деменция. Смертельная болезнь унесла его жизнь.