Умер один из лучших бомбардиров Серии А Хамрин: он был последним участником финала ЧМ-1958
Источник:ФК Фиорентина
Отошел в вечность легендарный шведский нападающий Курт Хамрин. Практически всю свою игровую карьеру он провел в итальянской Серии А.
В воскресенье, 4 февраля, перестало биться сердце бывшего шведского футболиста Курта Хамрина. Легенде мирового футбола было 89 лет.
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Известие о смерти Хамрина опубликовала итальянская Фиорентина, которой бывший форвард отдал почти 10 лет игровой карьеры.
Самый неудобный бомбардир для Яшина, который становился вице-чемпионом мира
Курт Хамрин родился 19 ноября 1934 года в Стокгольме. Профессиональную футбольную карьеру начал в шведском АИКе. Он летом играл в футбол, а зимой – в хоккей. Интересно, что Хамрин был одним из немногих спортсменов, которые играли за национальную сборную по обоим видам спорта.
В 22 года форвард переехал на Апеннины. В Серии А играл за Ювентус, Падову, Фиорентину, Милан и Наполи. В Италии получил прозвище "Уччеллино" (цыпленок) за свой небольшой рост (170 сантиметров).
В Серии А Хамрин забил 191 гол и занимает шестое место в списке лучших бомбардиров Серии А за всю историю. Больше всего своих голов швед забил за Фиорентину – 150. Его рекорд держался тридцать лет и был превзойден в 2000 году Габриэлем Бабистутой.
В составе сборной Швеции Хамрин становился вице-чемпионом мира. Он был последним живым участником финального матча на турнире. На его счету 32 матча и 17 голов за сборную.
Хамрин был очень неудобным форвардом для Льва Яшина, которому регулярно забивал голы.
Титулы Курта Хамрина
- Чемпион Италии: 1968 (Милан).
- Обладатель Кубка Италии (2): 1960, 1966 (Фиорентина).
- Обладатель Кубка европейских чемпионов: 1969 (Милан).
- Обладатель Кубка обладателей кубков (2): 1961 (Фиорентина), 1968 (Милан).
- Обладатель Кубка Митропы: 1966 (Фиорентина).
- Финалист чемпионата мира по футболу 1958 года.