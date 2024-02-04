Умер один из лучших бомбардиров Серии А Хамрин: он был последним участником финала ЧМ-1958

Отошел в вечность легендарный шведский нападающий Курт Хамрин. Практически всю свою игровую карьеру он провел в итальянской Серии А.

В воскресенье, 4 февраля, перестало биться сердце бывшего шведского футболиста Курта Хамрина. Легенде мирового футбола было 89 лет.

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Известие о смерти Хамрина опубликовала итальянская Фиорентина, которой бывший форвард отдал почти 10 лет игровой карьеры.

Самый неудобный бомбардир для Яшина, который становился вице-чемпионом мира

Курт Хамрин родился 19 ноября 1934 года в Стокгольме. Профессиональную футбольную карьеру начал в шведском АИКе. Он летом играл в футбол, а зимой – в хоккей. Интересно, что Хамрин был одним из немногих спортсменов, которые играли за национальную сборную по обоим видам спорта.

В 22 года форвард переехал на Апеннины. В Серии А играл за Ювентус, Падову, Фиорентину, Милан и Наполи. В Италии получил прозвище "Уччеллино" (цыпленок) за свой небольшой рост (170 сантиметров).

В Серии А Хамрин забил 191 гол и занимает шестое место в списке лучших бомбардиров Серии А за всю историю. Больше всего своих голов швед забил за Фиорентину – 150. Его рекорд держался тридцать лет и был превзойден в 2000 году Габриэлем Бабистутой.

В составе сборной Швеции Хамрин становился вице-чемпионом мира. Он был последним живым участником финального матча на турнире. На его счету 32 матча и 17 голов за сборную.

Хамрин был очень неудобным форвардом для Льва Яшина, которому регулярно забивал голы.

Титулы Курта Хамрина