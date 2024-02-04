У неділю, 4 лютого, перестало битися серце колишнього шведського футболіста Курта Хамріна. Легенді світового футболу було 89 років.

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Звістку про смерть Хамріна опублікувала італійська Фіорентина, якій колишній форвард віддав майже 10 років ігрової кар'єри.

Найнезручніший бомбардир для Яшина, який ставав віцечемпіоном світу

Курт Хамрін народився 19 листопада 1934 року у Стокгольмі. Професійну футбольну кар'єру розпочав у шведському АІКу. Він влітку грав у футбол, а взимку – у хокей. Цікаво, що Хамрін був одним з небагатьох спортсменів, які грали за національну збірну з обох видів спорту.

У 22 роки форвард переїхав на Апенніни. У Серії А грав за Ювентус, Падову, Фіорентину, Мілан та Наполі. В Італії отримав прізвисько "Уччелліно" (курча) за свій невеликий зріст (170 сантиметрів).

У Серії А Хамрін забив 191 гол та займає шосте місце у списку найкращих бомбардирів Серії А за всю історію. Найбільше своїх голів швед забив за Фіорентину – 150. Його рекорд тримався тридцять років та був перевершений у 2000 році Габріелем Бабістутою.

У складі збірної Швеції Хамрін ставав віцечемпіоном світу. Він був останнім живим учасником фінального матчу на турнірі. На його рахунку 32 матчі та 17 голів за збірну.

Хамрін був дуже незручним форвардом для Льва Яшина, якому регулярно забивав голи.

Титули Курта Хамріна