Причина смерти легендарного украинского футболиста не сообщается.
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Кто такой Ярослав Думанский?
- Бывший полузащитник начинал свою карьеру в Ивано-Франковском Спартаке, поиграл в Динамо, Карпатах и Металлисте пять, четыре и один сезоны соответственно. С киевлянами Думанский становился чемпионом СССР-1981 и получил Кубок Союза-1982.
- Интересно, что в финале Мундиаля U-20 в 1979 году Думанский выводил сборную СССР против Аргентины Диего Марадоны. Команда Ярослава тогда уступила – 1:3.
- После завершения карьеры он работал детским тренером в родном Ивано-Франковске, а в последние годы жизни работал таксистом.