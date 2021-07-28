Умер известный украинский футболист и тренер Владимир Дикий

Один из лучших бомбардиров Волыни в истории клуба Владимир Дикий умер в среду, 28 июля. Причины смерти не называются.

В следующем году Владимиру Петровичу исполнилось бы 60 лет.

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Что известно о Владимире Диком

В течение игровой карьеры нападающий сменил ряд украинском клубов. Именно в Волыни Дикий лучше всего проявил свои снайперские способности – за 8 лет он наколотил в ворота соперников 86 голов.

Дикий выступал за Карпаты, Металлист, львовский СКА, Нива Т., Нефтяник и Верес.

Будучи уроженцем Львовщины, Владимир Петрович после завершения карьеры работал тренером юношеских, молодежных команд луцкого клуба. Летом 2013 года вошел в тренерский штаб главного тренера лучан Виталия Кварцяного.