Умер известный украинский футболист и тренер Владимир Дикий
28 июля 2021 , 19:59Читати новину українською
Источник:ФК Волынь
Один из лучших бомбардиров Волыни в истории клуба Владимир Дикий умер в среду, 28 июля. Причины смерти не называются.
В следующем году Владимиру Петровичу исполнилось бы 60 лет.
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Что известно о Владимире Диком
В течение игровой карьеры нападающий сменил ряд украинском клубов. Именно в Волыни Дикий лучше всего проявил свои снайперские способности – за 8 лет он наколотил в ворота соперников 86 голов.
Дикий выступал за Карпаты, Металлист, львовский СКА, Нива Т., Нефтяник и Верес.
Будучи уроженцем Львовщины, Владимир Петрович после завершения карьеры работал тренером юношеских, молодежных команд луцкого клуба. Летом 2013 года вошел в тренерский штаб главного тренера лучан Виталия Кварцяного.