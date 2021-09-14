Умер двукратный олимпийский чемпион Юрий Седых – его мировой рекорд держится 35 лет

Двукратный олимпийский чемпион в метании молота Юрий Седых умер 14 сентября 2021 года. Ему было 66 лет.

Юрий Седых родился 11 июня 1955 года в российском Новочеркасске. В 1967 году начал занятия легкой атлетикой. В 1972 году поступил в Киевский институт физкультуры, поэтому считается воспитанником киевской школы метания молота. Юрий Седых выиграл все главные медали в карьере и установил мировой рекорд, когда жил и тренировался в Украине.

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В 1976 году выиграл свою первую Олимпиаду в Монреале. В 1980 году защитил свой чемпионский титул на Олимпиаде в Москве. Олимпиаду-1984 в Лос-Анджелесе он пропускал из-за бойкота СССР, а в Сеуле-1988 стал серебряным призером.

Также трижды становился чемпионом Европы – в 1978, 1982 и 1986 году. Именно в 1986 году во время соревнований в Штутгарте метнул молот на 86,74 метра, установив мировой рекорд. За 35 лет его так никто и не смог превзойти – рекорд держится до сих пор.

Победителем чемпионата мира Седых стал лишь однажды – в 1991 году.

В 2013 году Юрий Георгиевич был введен в Зал славы Всемирной легкой атлетики.

В начале 1990-х со второй женой Натальей Лисовской (олимпийская победительница в метании ядра в Сеуле-1988) перебрался во Францию. Жил в Париже, преподавая физкультуру в колледжах и университете. Их дочь Алексия, которая родилась в 1993 году, в 2010 году стала чемпионкой летних юношеских Олимпийских игр в метании молота, представляя Францию.