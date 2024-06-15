О смерти Кевина Кэмпбелла стало известно в субботу, 15 июня. В последнее время бывший футболист боролся с тяжелой болезнью.

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Рекордсмен АПЛ, который не играл за сборную Англии

Кевин Кэмбелл присоединился к молодежной команде Арсенала в возрасте 15 лет. За первый состав "канониров" форвард дебютировал в возрасте 18 лет.

Вместе с Арсеналом Кэмпбелл добыл четыре трофея: дважды чемпионство АПЛ (1988/89, 1990/91), Кубок футбольной лиги (1992/93), Кубок обладателей кубков УЕФА (1993/94).

Всего за первую команду "канониров" Кэмпбелл сыграл 228 матчей и забил 59 голов. Также в его игровой карьере были выступления за Лейтон, Лестер, Ноттенхэм Форест, Трабзонспор, Эвертон, Вест Бромвич и Кардифф Сити.

Особенно весомым был вклад Кэмпбелла в спасение "ирисок" от вылета из АПЛ. Он является четвертым бомбардиром Эвертона в АПЛ после Ромелу Лукаку, Данкана Фергюсона и Тима Кэхилла.

Кэмпбелл стал рекордсменом по количеству голов (83) в высшем дивизионе английского футбола среди английских игроков, которые не провели ни одной игры за главную сборную Англии.

К слову. Сын Кевина Кэмпбелла продолжил династию отца. В прошлом сезоне Тайриз Кэмпбелл защищал цвета Сток Сити.

После завершения карьеры работал комментатором и экспертом на матчах Премьер-лиги и Лиги чемпионов.

К сожалению, 15 июня также стало известно о смерти вратаря сборной Черногории Матия Саркича, который играл за английский Миллволл.