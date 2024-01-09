"Воспоминания о нем – в сердце": причина неожиданной смерти экс-игрока сборной Украины Шершуна

Украинское футбольное сообщество 8 января всколыхнуло ужасное известие. Остановилось сердце бывшего футболиста сборной Украины и Днепра Богдана Шершуна.

Причины смерти Богдана Шершуна, которому было всего 42 года, не сообщали. Пресссекретарь сборной Украины по футболу Александр Гливинский тоже известил жуткую новость и выразил свои соболезнования.

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Представитель национальной команды страны сообщил, что бывший футболист Волыни долгое время лечился и боролся за жизнь за границей.

Трудно поверить, но это, к сожалению, правда. Богдан долгое время лечился за границей, боролся за жизнь, но… В который раз убеждаюсь о ценности каждого момента, которая дается нам в этой жизни… Богдан был чрезвычайно светлым человеком: умеренным, рассудительным, воспитанным… Воспоминания о нем – в сердце. Почивай с миром, Друг! Вечная Память… Царство Небесное!

– написал Гливинский в своих соцсетях.

8 января можно назвать черным днем для футбольного сообщества. Кроме Шершуна наш мир покинул легендарный Франц Бекенбауэр. Его сердце остановилось в возрасте 78 лет.

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