"Воспоминания о нем – в сердце": причина неожиданной смерти экс-игрока сборной Украины Шершуна
Источник:инстаграмм Александра Гливинского
Украинское футбольное сообщество 8 января всколыхнуло ужасное известие. Остановилось сердце бывшего футболиста сборной Украины и Днепра Богдана Шершуна.
Причины смерти Богдана Шершуна, которому было всего 42 года, не сообщали. Пресссекретарь сборной Украины по футболу Александр Гливинский тоже известил жуткую новость и выразил свои соболезнования.
К теме Бывший футболист сборной Украины Богдан Шершун скончался в возрасте 42 лет
Почему умер Богдан Шершун, которому было всего 42 года
Представитель национальной команды страны сообщил, что бывший футболист Волыни долгое время лечился и боролся за жизнь за границей.
Трудно поверить, но это, к сожалению, правда. Богдан долгое время лечился за границей, боролся за жизнь, но… В который раз убеждаюсь о ценности каждого момента, которая дается нам в этой жизни… Богдан был чрезвычайно светлым человеком: умеренным, рассудительным, воспитанным… Воспоминания о нем – в сердце. Почивай с миром, Друг! Вечная Память… Царство Небесное!
– написал Гливинский в своих соцсетях.
8 января можно назвать черным днем для футбольного сообщества. Кроме Шершуна наш мир покинул легендарный Франц Бекенбауэр. Его сердце остановилось в возрасте 78 лет.
Что известно о футбольной карьере Богдана Шершуна
- За свою карьеру поиграл за ряд украинских клубов – Днепр, киевский Арсенал, Кривбасс и Волынь.
- Еще в течение 2002 – 2005 годов выступал за российское ЦСКА. В сезоне 2004/2005 вместе с клубом получил Кубок УЕФА. Дважды становился чемпионом России и однажды обладателем Суперкубка России.
- Последней командой в карьере Шершуна, игравшего на позиции центрбека, стала луцкая Волынь.
- 1 июля 2014 года Шершун повесил бутсы на гвоздь.
- За своей спиной у него было 4 матча за сборную Украины.